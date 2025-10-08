Brigada Militar apreende 27,5 mil maços de cigarros contrabandeados em Crissiumal

Na manhã de quarta-feira, 8, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizaram uma apreensão de grande porte de cigarros de origem estrangeira no interior do município de Crissiumal.

Durante a ação, foram localizados 27.500 maços de cigarros distribuídos em dois veículos Hyundai Tucson.

O material apreendido representa um prejuízo estimado em R$ 274,9 mil ao crime organizado.

A Brigada Militar reforça que a operação integra o trabalho contínuo de combate ao contrabando e descaminho na região de fronteira, contribuindo para o enfrentamento de atividades ilícitas e a proteção da economia nacional.

Comunicação Social 7°BPM