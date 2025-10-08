WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Raffaelli
Sala
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Niederle
Unimed
Seco
Mecânica Jaime
Império
Seu Manoel
Ponto Grill
APPATA
Folha Popular
Região Celeiro

Brigada Militar apreende 27,5 mil maços de cigarros contrabandeados em Crissiumal

Polícia

08/10/2025 13h35
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

Na manhã de quarta-feira, 8, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizaram uma apreensão de grande porte de cigarros de origem estrangeira no interior do município de Crissiumal.

Durante a ação, foram localizados 27.500 maços de cigarros distribuídos em dois veículos Hyundai Tucson.

O material apreendido representa um prejuízo estimado em R$ 274,9 mil ao crime organizado.

A Brigada Militar reforça que a operação integra o trabalho contínuo de combate ao contrabando e descaminho na região de fronteira, contribuindo para o enfrentamento de atividades ilícitas e a proteção da economia nacional.

Comunicação Social 7°BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Efetivo 7°BPM Ação da Força Tática do 7º BPM apreende drogas e dinheiro em Tenente Portela
Foto: FREEP!K Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Foto: Efetivo 7°BPM Operação Protetor de Divisas resulta na apreensão de carro com cigarros estrangeiros
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
22°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
22°

Sensação

3.07 km/h

Vento

50%

Umidade

Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Império
Ponto Grill
Fitness
Unimed
APPATA
Sicredi
Ipiranga
Seco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
Meganet
Mercado Balestrin
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Diocese aprova criação de nova paróquia para Vista Gaúcha e Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Ação da Força Tática do 7º BPM apreende drogas e dinheiro em Tenente Portela
Raffaelli
Meganet
Mercado Balestrin
Império
Mercado do povo
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Seu Manoel
F&J Santos
Agro Niederle
Sala
Seco
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Lazzaretti
Ipiranga
Sicoob
Últimas notícias
Há 19 minutos Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência
Há 19 minutos CDH acata sugestão legislativa que fixa piso salarial e jornada de nutricionistas
Há 19 minutos Comissão aprova proposta que inclui softwares de código aberto entre preferências do setor público
Há 19 minutos Programa que acelera acesso a médicos especialistas no SUS agora é lei
Há 19 minutos Censo poderá incluir dados sobre TDAH, dislexia e doenças raras, aprova CDH
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
Sicredi
Império
APPATA
Seco
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado do povo
Agro Niederle
Seu Manoel
Raffaelli
Tarzan
Sala
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Fitness
Tarzan
Sala
Império
Ipiranga
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Seco
F&J Santos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
Seco
APPATA
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Império
Sala
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados