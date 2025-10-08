WhatsApp

Política

Partidos punem ministros do Esporte e Turismo por desobediência

União Brasil e PP deixaram base do governo no mês passado

08/10/2025 16h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O PP e o União Brasil informaram nesta quarta-feira (8) que aplicaram punições aos ministros do Esporte, André Fufuca (imagem em destaque), e do Turismo, Celso Sabino, por desobediência à orientação partidária de entrega dos cargos.

Em nota divulgada hoje pelo presidente da legenda, Ciro Nogueira, o partido diz que Fufuca será afastado de todas as decisões partidárias, bem como da vice-presidência nacional do partido.

"A Direção Nacional do Progressistas realizará, ainda, intervenção no diretório do Maranhão, retirando o ministro do comando da legenda no estado" diz a nota.

A nota diz ainda que o partido "não fará parte do atual governo, com o qual não nutre qualquer identificação ideológica ou programática".

Na segunda-feira (6), durante uma cerimônia de entrega de residências do Programa Minha Casa, Minha Vida, em Imperatriz, no Maranhão, Fufuca sinalizou que pretende permanecer no cargo.

Em uma rede social, o ministro se posicionou , afirmando que sua fidelidade é, "primeiramente ao povo que confiou o seu voto" e que seguirá "lado a lado com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva".

"Minha fidelidade é, primeiramente ao povo que confiou o seu voto e me concedeu a honra do mandato. Neste sentido, seguirei contribuindo de forma construtiva e dedicada para a boa gestão e governabilidade do país, lado a lado com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva."

Fufuca disse ainda que o seu trabalho está acima de "quaisquer questões e disputas partidárias internas".

"A pauta do desenvolvimento social e econômico do Maranhão e do Brasil está acima de quaisquer divergências", escreveu.

"Meu posicionamento continuará firme, seguindo focado na tarefa de entregar políticas públicas eficazes, mantendo a palavra e a postura de quem trabalha pelo bem comum. O trabalho não para", concluiu.

Turismo

Nesta quarta-feira, o União Brasil também anunciou o afastamento das atividades partidárias de Celso Sabino por 60 dias.

Titular da pasta de Turismo, Sabino ocupa funções na executiva nacional da legenda, bem como chefia o diretório da Pará. A nota diz ainda que o Diretório Estadual do Pará passará a ser conduzido por uma comissão provisória interventiva.

"A Executiva também decidiu pela suspensão cautelar do ministro Censo Sabino de suas atividades partidárias. Conforme o estatuto do partido, o caso será encaminhado ao Conselho de Ética, que terá 60 dias para se manifestar quanto ao mérito das representações."

"O União Brasil reafirma o compromisso com a transparência das suas decisões e o respeito à vontade dos seus filiados, atuando com responsabilidade para preservar a coerência com os seus princípio e valores", diz outro trecho do documento. A Agência Brasil tentou contato com o ministro, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Afastamento da base

A decisão anunciada nesta quarta-feira é um desdobramento da federação formada pelo Progressistas com o União Brasil.

No início de setembro, a recém-formada federação União Progressista, anunciou a saída da base do governo no Congresso Nacional.

Na ocasião, ficou determinado que todos os filiados com mandato que possuem algum cargo na administração federal deveriam renunciar a suas funções, incluindo os ministros de Estado.

