WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
Fitness
Raffaelli
Sala
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Niederle
Império
Ipiranga
Mercado do povo
Seu Manoel
APPATA
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Saúde

Revalida 2025: cartão de confirmação de inscrição está disponível

Candidatos farão prova objetiva no dia 19 de outubro

08/10/2025 17h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os candidatos da primeira etapa da segunda edição do ano do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida 2025/2) já podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição.

Este documento traz as informações como local de prova, data, horário e de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, caso tenha sido solicitado e aprovado.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o acesso na Página do Participante, dentro do Sistema Revalida . O login exige a senha do portal Gov.br.

Provas

A primeira etapa do Revalida 2025/2 ocorrerá no dia 19 de outubro, com as provas objetivas.

Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h. Os candidatos terão cinco horas para fazer a prova do Revalida, conforme o horário oficial de Brasília, com início às 13h30 e término às 18h30, no horário de Brasília.

O tempo mínimo de permanência na sala de prova é de duas horas, sendo permitida a assinatura da lista de presença somente após transcorrido esse tempo.

As provas, composta por 100 questões de múltipla escolha, serão aplicadas em todas as capitais dos estados e do Distrito Federal, exclusivamente no período vespertino.

O candidato deverá enviar a documentação que comprove a formação médica no exterior entre 20 a 24 de outubro.

Revalida

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil e se formaram no exterior.

O objetivo do exame é conferir habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e, desta forma, garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

O Revalida é realizado em duas edições anuais e composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).

O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Governo do Estado destaca principais sintomas, como se prevenir e o que fazer em caso de intoxicação por metanol
Uma das estratégias para redução envolve teleconsultorias que apoiam os profissionais da atenção primária na resolução de casos -Foto: Divulgação TelessaúdeRS Estado reduz em 39% o tempo médio de espera por consulta em reumatologia no Rio Grande do Sul
- SUS Gaúcho destina R$ 18 milhões para implantação de serviço de saúde mental comunitária em municípios do Rio Grande do Sul
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
18°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.42 km/h

Vento

77%

Umidade

Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Raffaelli
Sala
Mercado Balestrin
Tarzan
Meganet
Ipiranga
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Sicredi
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicoob
Sala
Seu Manoel
Lazzaretti
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Raffaelli
Agro Niederle
Fitness
Império
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Mercado Balestrin
Ponto Grill
APPATA
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Seco
Agro Niederle
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Meganet
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Últimas notícias
Há 29 minutos Moro celebra aprovação de projeto de proteção a agentes públicos
Há 29 minutos Participantes de debate apontam dependência do Brasil em relação às big techs
Há 29 minutos Plínio cobra explicações sobre desestatização de hidrovias da Amazônia
Há 29 minutos Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região
Há 29 minutos Avança projeto de melhorias em moradia e transporte para pessoas idosas
Mecânica Jaime
Sicredi
Sala
Seco
Fitness
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Império
Unimed
Ipiranga
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
APPATA
Seco
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Unimed
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Sala
F&J Santos
Fitness
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
APPATA
Ponto Grill
Sala
Seco
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados