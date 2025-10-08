Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região

Em pronunciamento no Plenário, a senadora Teresa Leitão (PT-PE) destacou o Dia do Nordestino, celebrado nesta quarta-feira (8). A parlamentar ressaltou a importância da data como reconhecimento à cultura e à força do povo do Nordeste e lembrou da trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu de Caetés (PE) em pau de arara e chegou à Presidência da República, tornando-se símbolo da superação. Ao enfatizar que a diversidade cultural e econômica da região é um pilar essencial para o desenvolvimento do país, ela citou nomes de nordestinos que entraram para a história.

— Falar dos nordestinos e nordestinas é falar de Paulo Freire, o educador que revolucionou o pensamento pedagógico mundial com seu método revolucionário de alfabetização de adultos. Vamos falar de Celso Furtado, que pensou o desenvolvimento com justiça social. Vamos falar de figuras históricas, como João Cabral de Melo Neto, Castro Alves, Frei Caneca, Dandara, Zumbi dos Palmares, Anna Nery, Nise da Silveira, Nísia Floresta, Bárbara de Alencar, só para citar alguns e algumas. A nossa história, uma história tão revolucionária, tão irredenta, nos ajuda a isto: a buscar sempre melhorar para o nosso povo e para o nosso país — afirmou.

A senadora também lembrou que, além da cultura, o Nordeste hoje é referência em áreas estratégicas, como produção agrícola, ciência e inovação tecnológica. Ela enfatizou que o sertão, apesar da seca, produz vinho e frutas exportadas para diversos países.

— A fruticultura irrigada do Vale do São Francisco é exemplo de tecnologia e sustentabilidade. A economia nordestina está aquecida. O turismo cresce com força, assim como a atividade industrial, empresarial e comercial. E os investimentos em infraestrutura apontam para um futuro ainda mais promissor. A Transnordestina, ferrovia que ligará o interior ao litoral, pensada desde os tempos de Dom Pedro I, será um divisor de águas para a logística, o comércio e a integração regional.

A parlamentar ressaltou que o Nordeste ocupa posição de destaque na geração de energia renovável no país, com a instalação de grandes parques eólicos e solares que já abastecem parte do território nacional. Teresa enfatizou que os investimentos consolidam a região como referência em sustentabilidade e demonstram a capacidade nordestina de aliar desenvolvimento econômico à preservação ambiental.