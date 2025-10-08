WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Unimed
Rádio Municipal
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado do povo
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Niederle
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicredi
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
Folha Popular
Raffaelli
Ponto Grill
F&J Santos
Fitness
Política

CCJ da Câmara suspende ação penal no STF contra deputado Gayer

Decisão final caberá ao Plenário da Casa

08/10/2025 19h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ) decidiu, por votação simbólica, suspender a tramitação de uma ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado Gustavo Gayer (PL-GO). Agora, a decisão final será do plenário.

A ação contra o deputado é do senador licenciado Vanderlan Cardoso (PSD-GO), após vídeo publicado no Instagram, em fevereiro de 2023, no qual Gayer faz críticas, com xingamentos, ao senador, ao ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e ao atual, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e ao Supremo Tribunal Federal.

O pedido de sustação foi feito pelo PL, partido do deputado, com base na Constituição, que define ser competência exclusiva da Câmara dos Deputados deliberar, por iniciativa de partido nela representado, acerca da sustação de ação penal.

O relator na CCJ, deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), argumentou que a Constituição garante liberdade de expressão aos parlamentares e que não foram comprovadas as práticas de crimes de injúria, calúnia e difamação.

“As críticas de Gayer foram em linguagem inadequada, grosseira e deselegante, porém protegidas pela inviolabilidade. Caso se compreenda que a conduta é censurável, o remédio é a responsabilização ético-disciplinar”, defendeu o relator.

A queixa-crime feita por Vanderlan foi recebida pela Primeira Turma do STF, e Gayer virou réu. O processo, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, está na fase de alegações finais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Relator vota para arquivar processo de cassação de Eduardo Bolsonaro
© José Cruz/Agência Brasil Lewandowski: operações recentes são prenúncio da PEC da segurança
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Partidos punem ministros do Esporte e Turismo por desobediência
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
15°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
15°

Sensação

1.33 km/h

Vento

81%

Umidade

Ponto Grill
Agro Niederle
Fitness
Tarzan
Seco
Império
Unimed
Sala
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Rádio Municipal
Raffaelli
Seu Manoel
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
APPATA
Ipiranga
Rádio Municipal
F&J Santos
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Império
Sicoob
Unimed
Seu Manoel
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Fitness
Sicoob
Seco
Raffaelli
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Unimed
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Lazzaretti
Seu Manoel
Império
Meganet
F&J Santos
Últimas notícias
Há 34 minutos Audiência na CE destaca desafios da educação superior em cooperativismo
Há 35 minutos Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos; acompanhe
Há 35 minutos Deputados analisam punição mais dura e reforço da fiscalização contra falsificação de bebidas
Há 35 minutos Senador Irajá elogia governo de Laurez Moreira do Tocantins
Há 35 minutos Senadores cobram agilidade na regulamentação do mercado de carbono
Agro Niederle
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Meganet
Seco
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Ipiranga
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Agro Niederle
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Sicredi
Sala
Meganet
Ponto Grill
Seco
Unimed
Império
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Unimed
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Seco
Seu Manoel
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Império
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados