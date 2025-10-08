WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Rádio Municipal
Meganet
Niederle
Folha Popular
Mercado Balestrin
APPATA
Raffaelli
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado do povo
Sala
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Câmara

Comissão aprova assistência técnica como critério em compras públicas

Proposta segue em análise na Câmara

08/10/2025 19h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Renato Araújo / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2699/24 , pelo qual as compras públicas deverão levar em conta a oferta de peças de reposição, manutenção e assistência técnica. O texto seguirá para o Senado, a menos que haja recurso para análise do Plenário.

Conforme a proposta aprovada, os órgãos públicos poderão, no caso de licitação que envolva o fornecimento de bens:

  • proibir marca ou modelo de produto que não atenda às exigências de disponibilização de peças, de configuração e assistência técnica; e
  • exigir tempo mínimo de comercialização da marca ou modelo do produto no país.

O relator, deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), recomendou a aprovação do texto, de autoria do deputado Gabriel Nunes (PSD-BA). “A proposta busca manter o equilíbrio entre gastos públicos e o melhor resultado”, disse o relator.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos; acompanhe
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Deputados analisam punição mais dura e reforço da fiscalização contra falsificação de bebidas
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputados analisam medida provisória que compensa recuo no IOF; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
15°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
15°

Sensação

1.33 km/h

Vento

81%

Umidade

F&J Santos
Unimed
APPATA
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicredi
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Fitness
Seco
Sala
Tarzan
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Império
Sala
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Unimed
Raffaelli
Meganet
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Raffaelli
Império
Sicredi
Seco
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Unimed
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Sala
Últimas notícias
Há 35 minutos Audiência na CE destaca desafios da educação superior em cooperativismo
Há 35 minutos Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos; acompanhe
Há 35 minutos Deputados analisam punição mais dura e reforço da fiscalização contra falsificação de bebidas
Há 35 minutos Senador Irajá elogia governo de Laurez Moreira do Tocantins
Há 35 minutos Senadores cobram agilidade na regulamentação do mercado de carbono
Mercado do povo
Sicredi
Unimed
Seco
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
Fitness
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
Ipiranga
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
Unimed
Sicoob
Seu Manoel
Império
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Sicoob
Ponto Grill
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
Raffaelli
Tarzan
APPATA
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados