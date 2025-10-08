Rio Grande do Sul tem três casos suspeitos de intoxicação por metanol em investigação

Além do primeiro caso confirmado de intoxicação por metanol , o Rio Grande do Sul ainda tem três ocorrências sob investigação, nos municípios de Novo Hamburgo, Porto Alegre e Passo Fundo, além de outros três casos descartados.

Confirmado

Homem, 42 anos, de Porto Alegre: consumiu caipirinhas de vodca em São Paulo (SP) no dia 26/9. Apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo. Também relatou visão turva e alteração na percepção de cores. De volta ao Rio Grande do Sul, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS no dia 30/9, onde recebeu tratamento e foi liberado.

Em investigação

Homem, 21 anos, de Novo Hamburgo

Homem, 23 anos, de Porto Alegre

Homem, 20 anos, de Passo Fundo

Descartados

Homem, 45 anos, de Nova Santa Rita

Homem, 38 anos, de Porto Alegre

Homem, 84 anos, de Santa Maria



