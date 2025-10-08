WhatsApp

Saúde

Rio Grande do Sul tem três casos suspeitos de intoxicação por metanol em investigação

Além do primeiro caso confirmado de intoxicação por metanol , o Rio Grande do Sul ainda tem três ocorrências sob investigação, nos municípios de No...

08/10/2025 20h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Além do primeiro caso confirmado de intoxicação por metanol , o Rio Grande do Sul ainda tem três ocorrências sob investigação, nos municípios de Novo Hamburgo, Porto Alegre e Passo Fundo, além de outros três casos descartados.

Confirmado

Homem, 42 anos, de Porto Alegre: consumiu caipirinhas de vodca em São Paulo (SP) no dia 26/9. Apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo. Também relatou visão turva e alteração na percepção de cores. De volta ao Rio Grande do Sul, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS no dia 30/9, onde recebeu tratamento e foi liberado.

Em investigação

  • Homem, 21 anos, de Novo Hamburgo
  • Homem, 23 anos, de Porto Alegre
  • Homem, 20 anos, de Passo Fundo

Descartados

  • Homem, 45 anos, de Nova Santa Rita
  • Homem, 38 anos, de Porto Alegre
  • Homem, 84 anos, de Santa Maria

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

© PABLO JACOB/governo de São Paulo SP: juiz autoriza destruição de 100 mil garrafas de bebida apreendidas
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Revalida 2025: cartão de confirmação de inscrição está disponível
- Governo do Estado destaca principais sintomas, como se prevenir e o que fazer em caso de intoxicação por metanol
