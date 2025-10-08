Rio Grande do Sul tem três casos suspeitos de intoxicação por metanol em investigação

55 996446296
Além do primeiro caso confirmado de intoxicação por metanol , o Rio Grande do Sul ainda tem três ocorrências sob investigação, nos municípios de Novo Hamburgo, Porto Alegre e Passo Fundo, além de outros três casos descartados.
Confirmado
Homem, 42 anos, de Porto Alegre: consumiu caipirinhas de vodca em São Paulo (SP) no dia 26/9. Apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo. Também relatou visão turva e alteração na percepção de cores. De volta ao Rio Grande do Sul, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS no dia 30/9, onde recebeu tratamento e foi liberado.
Em investigação
Descartados
