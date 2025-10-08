WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Unimed
Sicredi
Seu Manoel
Niederle
Mercado Balestrin
Império
Seco
Fitness
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Raffaelli
Meganet
Tarzan
Lazzaretti
Folha Popular
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Política

Câmara aprova retirada da MP do IOF da pauta; texto caduca

Texto precisava ser aprovado até hoje para não perder validade

08/10/2025 21h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou pedido de retirada da pauta de votação a Medida Provisória (MP) 1303/2025, que taxaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas e compensaria a revogação de decreto que previa aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A MP precisava ser aprovada até esta quarta-feira (8) para não perder a eficácia. Com a retirada da pauta, o texto caduco u.

Foram 251 votos favoráveis e 193 contrários ao pedido, apresentado pela oposição .

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou que o Congresso Nacional cumprisse o acordo firmado com o governo federal para aprovação da MP . Haddad disse que o governo manteve diálogo com os parlamentares e que fez concessões. No entanto, os partidos do centrão vinham se posicionando contra a medida.

O relator da MP, Carlos Zarattini (PT-SP), argumentou ainda que atendeu a praticamente todos os pedidos dos parlamentares.

“Trabalhamos nesses 120 dias para garantir a aprovação da MP. Avançamos em alguns pontos, atendemos muitas reivindicações, fizemos um texto que teria todas as condições de ser aprovado nessa Casa e de ser sancionado pelo presidente da República, um texto de consenso”, disse.

MP do IOF

A versão original da MP propunha a taxação de bilionários, bancos e bets como forma de aumentar a arrecadação. A ideia era taxar a receita bruta das bets com alíquota entre 12% e 18%, além da taxação de aplicações financeiras, como as Letras de Crédito Agrário (LCA), de Crédito Imobiliário (LCI) e de Desenvolvimento (LCD), bem como juros sobre capital próprio.

A previsão inicial era arrecadar cerca de R$ 10,5 bilhões em 2025 e R$ 21 bilhões, em 2026. Com as negociações, a projeção caiu para R$ 17 bilhões.

Os recursos irão para o Orçamento como forma de cumprimento da meta de superávit. A proposta de Orçamento de 2026 tem meta de superávit de R$ 34,3 bilhões.

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, afirmou que houve quebra do acordo com a retirada da MP da pauta de votação.

“Consideramos o que está acontecendo aqui hoje um ato de sabotagem contra o Brasil. Da parte do relator, houve toda a paciência para discutir um acordo de mérito, mas o que ficou claro para a gente é que aqui ficou claro a vontade de impor uma derrota politica para o Brasil, não para o presidente Lula”, afirmou Lindbergh durante coletiva no final da tarde no Salão Verde da Câmara.

Segundo o líder do PT, o movimento teria sido encabeçado pelos presidentes do PP, Ciro Nogueira, do União Brasil, Antonio Rueda, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que querem antecipar o debate eleitoral do próximo ano.

A líder da federação Rede-PSOL na Câmara, Talíria Petrone (PSOL-RJ), também acusou os políticos de tentarem derrubar a medida provisória para antecipar o debate eleitoral para presidente.

“Ao pensarem que atacam o governo do presidente Lula, eles atacam o conjunto do povo brasileiro. A gente viu a população nas ruas exigindo um Congresso que se voltasse para o povo e vimos nas últimas semanas pautas contra o povo brasileiro, como a PEC [Proposta de Emenda à Constituição] da Blindagem”, ponderou.

O oposicionista Mendonça Filho (União-PE) afirmou que a proposta tinha a definição de MP da mentira.

“Na origem dela era para substituir o aumento de IOF, que foi derrubado nessa Casa no Congresso Nacional, e que o governo recorreu e por decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal foi restabelecido”, disse o deputado, ao afirmar que o imposto arrecada R$ 30 bilhões por ano.

Com a não aprovação da MP, o governo deve fazer um novo bloqueio nas despesas de 2025, incluindo emendas parlamentares. A perda na arrecadação estimada é de R$ 35 bilhões em 2026.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil CCJ da Câmara suspende ação penal no STF contra deputado Gayer
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Relator vota para arquivar processo de cassação de Eduardo Bolsonaro
© José Cruz/Agência Brasil Lewandowski: operações recentes são prenúncio da PEC da segurança
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
15°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
15°

Sensação

1.15 km/h

Vento

90%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
Agro Niederle
APPATA
Tarzan
Unimed
Sicredi
Sala
Rádio Municipal
Seco
Mercado Balestrin
Império
Seu Manoel
Ipiranga
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
APPATA
Rádio Municipal
Tarzan
Sicredi
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
Império
Sicoob
Unimed
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Sala
Ponto Grill
APPATA
Império
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Seco
Últimas notícias
Há 1 hora MP sobre tributação de investimentos: relator critica arquivamento e oposição comemora
Há 1 hora MP sobre tributação de investimentos: relator critica arquivamento e oposição comemora rejeição
Há 2 horas Zequinha critica dependência do Pará em relação ao Bolsa Família
Há 2 horas Câmara aprova retirada da MP do IOF da pauta; texto caduca
Há 2 horas Conselho de Ética arquiva processos contra André Janones e Gustavo Gayer
Império
Sicredi
Ponto Grill
Unimed
Seco
Seu Manoel
Sicoob
Mecânica Jaime
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 22 horas Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
APPATA
Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Seu Manoel
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Agro Niederle
Ipiranga
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Mercado do povo
Império
Meganet
Raffaelli
Fitness
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado Balestrin
APPATA
Seco
Unimed
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados