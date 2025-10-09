WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seco
Fitness
Rádio Municipal
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado do povo
Niederle
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Sicredi
Folha Popular
Vista Gaúcha

Vista Gaúcha confirma emenda de R$ 100 mil para a saúde

Recurso reforça investimentos na ampliação e modernização do Hospital Municipal

09/10/2025 09h41
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, esteve na capital do Estado na quarta-feira, 8, onde se reuniu com o secretário de Logística e Transportes e deputado estadual Juvir Costella. Durante o encontro, foi confirmada a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, destinada ao fortalecimento do setor da saúde municipal.

Segundo o prefeito Locatelli, o recurso chega em um momento importante, em que o município está executando obras de ampliação, adequação e modernização do Hospital Municipal de Vista Gaúcha. O investimento tem como objetivo aprimorar a infraestrutura e garantir um atendimento mais eficiente e humanizado à comunidade.

“Essa emenda vem auxiliar ainda mais o trabalho que já estamos desenvolvendo na ampliação e modernização do Hospital Municipal. São investimentos que fortalecem o sistema de saúde e garantem um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado à nossa população”, destacou o prefeito Claudemir Locatelli.

A parceria entre o deputado Juvir Costella e o município de Vista Gaúcha tem sido fundamental para a conquista de novos recursos e melhorias em diversas áreas. O prefeito ressaltou que o trabalho conjunto entre o poder público municipal e o parlamentar tem resultado em avanços significativos na saúde e no bem-estar da população.

Com essa conquista, Vista Gaúcha segue avançando na transformação do sistema de saúde, reafirmando o compromisso da administração municipal em buscar novas parcerias e investimentos para garantir melhor qualidade de vida aos cidadãos.

Com informações da Radio A Verdade

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Sobe para quatro o número casos suspeitos de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul
- Caso de Porto Alegre suspeito de intoxicação por metanol é descartado
- Rio Grande do Sul tem três casos suspeitos de intoxicação por metanol em investigação
Vista GaúchaVista Gaúcha - RS Vista Gaúcha
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Parcialmente nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
21°

Sensação

3.8 km/h

Vento

60%

Umidade

Raffaelli
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
APPATA
F&J Santos
Seco
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
Sicredi
Seu Manoel
Mercado do povo
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Império
Tarzan
Império
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Meganet
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Sala
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
F&J Santos
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Seco
Hospital Santo Antonio
Unimed
Raffaelli
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Mercado do povo
Ipiranga
Sala
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Império
F&J Santos
Últimas notícias
Há 16 minutos Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Há 17 minutos 7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Há 25 minutos Comissões debatem proposta de reforma administrativa e seus impactos no serviço público
Há 25 minutos Comissão aprova projeto que proíbe barragens e eclusas no rio Araguaia
Há 25 minutos Plenário aprova regime de urgência para 15 propostas e encerra sessão
Tarzan
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
APPATA
F&J Santos
Seco
Sicredi
Lazzaretti
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 1 dia Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Unimed
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
Sala
Império
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Império
Lazzaretti
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Sala
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados