Vista Gaúcha confirma emenda de R$ 100 mil para a saúde

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, esteve na capital do Estado na quarta-feira, 8, onde se reuniu com o secretário de Logística e Transportes e deputado estadual Juvir Costella. Durante o encontro, foi confirmada a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, destinada ao fortalecimento do setor da saúde municipal.

Segundo o prefeito Locatelli, o recurso chega em um momento importante, em que o município está executando obras de ampliação, adequação e modernização do Hospital Municipal de Vista Gaúcha. O investimento tem como objetivo aprimorar a infraestrutura e garantir um atendimento mais eficiente e humanizado à comunidade.

“Essa emenda vem auxiliar ainda mais o trabalho que já estamos desenvolvendo na ampliação e modernização do Hospital Municipal. São investimentos que fortalecem o sistema de saúde e garantem um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado à nossa população”, destacou o prefeito Claudemir Locatelli.

A parceria entre o deputado Juvir Costella e o município de Vista Gaúcha tem sido fundamental para a conquista de novos recursos e melhorias em diversas áreas. O prefeito ressaltou que o trabalho conjunto entre o poder público municipal e o parlamentar tem resultado em avanços significativos na saúde e no bem-estar da população.

Com essa conquista, Vista Gaúcha segue avançando na transformação do sistema de saúde, reafirmando o compromisso da administração municipal em buscar novas parcerias e investimentos para garantir melhor qualidade de vida aos cidadãos.

