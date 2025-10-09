WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Império
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Niederle
Rádio Municipal
Seco
Folha Popular
Meganet
Fitness
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado do povo
Tarzan
Raffaelli
Saúde

Caso de Porto Alegre suspeito de intoxicação por metanol é descartado

A Secretaria Estadual da Saúde informou na manhã desta quarta-feira (9/10) que uma das suspeitas de intoxicação por metanol foi descartada após exa...

09/10/2025 10h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

A Secretaria Estadual da Saúde informou na manhã desta quarta-feira (9/10) que uma das suspeitas de intoxicação por metanol foi descartada após exames laboratoriais. Trata-se do homem de 23 anos residente em Porto Alegre. Com isso, o Rio Grande do Sul segue com um caso confirmado, dois em investigação (em Novo Hamburgo e Passo Fundo) e quatro descartados.

Confirmado

Homem, 42 anos, de Porto Alegre: consumiu caipirinhas de vodca em São Paulo (SP) no dia 26/9. Apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo. Também relatou visão turva e alteração na percepção de cores. De volta ao Rio Grande do Sul, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS no dia 30/9, onde recebeu tratamento e foi liberado.

Em investigação

  • Homem, 21 anos, de Novo Hamburgo
  • Mulher, 20 anos, de Passo Fundo

Descartados

  • Homem, 23 anos, de Porto Alegre
  • Homem, 45 anos, de Nova Santa Rita
  • Homem, 38 anos, de Porto Alegre
  • Homem, 84 anos, de Santa Maria

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Sobe para quatro o número casos suspeitos de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul
Foto: Divulgação Vista Gaúcha confirma emenda de R$ 100 mil para a saúde
- Rio Grande do Sul tem três casos suspeitos de intoxicação por metanol em investigação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Parcialmente nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
21°

Sensação

3.8 km/h

Vento

60%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Raffaelli
Sicredi
Seco
Tarzan
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
Fitness
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Sicoob
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Lazzaretti
Mercado do povo
F&J Santos
Império
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Seco
Últimas notícias
Há 17 minutos Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Há 18 minutos 7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Há 26 minutos Comissões debatem proposta de reforma administrativa e seus impactos no serviço público
Há 26 minutos Comissão aprova projeto que proíbe barragens e eclusas no rio Araguaia
Há 26 minutos Plenário aprova regime de urgência para 15 propostas e encerra sessão
Rádio Municipal
Mercado do povo
Lazzaretti
Seco
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Sala
Unimed
Tarzan
Meganet
Seu Manoel
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 1 dia Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Seco
Raffaelli
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Império
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Império
Mercado do povo
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
Fitness
Agro Niederle
Seco
Sala
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Seu Manoel
Meganet
Tarzan
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados