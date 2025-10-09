Caso de Porto Alegre suspeito de intoxicação por metanol é descartado

55 996446296
A Secretaria Estadual da Saúde informou na manhã desta quarta-feira (9/10) que uma das suspeitas de intoxicação por metanol foi descartada após exames laboratoriais. Trata-se do homem de 23 anos residente em Porto Alegre. Com isso, o Rio Grande do Sul segue com um caso confirmado, dois em investigação (em Novo Hamburgo e Passo Fundo) e quatro descartados.
Confirmado
Homem, 42 anos, de Porto Alegre: consumiu caipirinhas de vodca em São Paulo (SP) no dia 26/9. Apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo. Também relatou visão turva e alteração na percepção de cores. De volta ao Rio Grande do Sul, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS no dia 30/9, onde recebeu tratamento e foi liberado.
Em investigação
Descartados
