Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, esteve em Porto Alegre na quarta-feira, 8, onde participou de uma audiência com o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação, Edevilson Brum.

O principal tema do encontro foi o reaproveitamento do saldo de recursos provenientes de um convênio destinado à recuperação das estradas vicinais do município.

O projeto original, no valor de R$ 299.807,89, resultou em um pregão eletrônico de R$ 166.997,22, gerando uma sobra de aproximadamente R$ 130 mil. A proposta apresentada ao secretário prevê a realocação desse valor para novas melhorias em trechos rurais, fortalecendo a infraestrutura e a mobilidade no interior do município.

“Essa audiência foi muito importante para tratarmos do aproveitamento do restante dos recursos que sobraram da primeira licitação das estradas vicinais. Com a autorização da Secretaria, poderemos investir esse saldo em novas melhorias, o que vai auxiliar ainda mais o desenvolvimento da nossa área rural e o escoamento da produção agrícola”, destacou o prefeito Claudemir José Locatelli.

De acordo com o responsável técnico pelos projetos, Odair Lucatelli, já foram executadas melhorias em três importantes trechos de estradas:

O acesso da sede até o entroncamento da estrada de Linha Bonita e Linha Progresso;

O trecho do distrito de Bom Plano até a ponte sobre o Rio Tigre, na divisa com Barra do Guarita;

E a estrada que liga a sede do município à localidade do Barreiro, interligando à ERS-163.

Essas obras têm garantido mais segurança, trafegabilidade e melhores condições para o escoamento da produção agrícola, beneficiando produtores e moradores das comunidades do interior.

O prefeito Locatelli reforçou que a parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, tem sido essencial para o avanço da infraestrutura rural e o desenvolvimento de Vista Gaúcha.

Com informações da Rádio A Verdade