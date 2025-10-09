WhatsApp

Saúde

Com novos casos suspeitos de intoxicação por metanol em Bento Gonçalves e Torres, sobe para seis o número de investigados no RS

Subiu para seis o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul na tarde desta quinta-feira (9/10). Os casos mais recen...

09/10/2025 18h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

Subiu para seis o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul na tarde desta quinta-feira (9/10). Os casos mais recentes foram notificados em Bento Gonçalves (homem, 26 anos) e Torres (homem, 37 anos). O Rio Grande do Sul segue com um caso confirmado e quatro descartados.

Confirmado

Homem, 42 anos, de Porto Alegre: consumiu caipirinhas de vodca em São Paulo (SP) no dia 26/9. Apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo. Também relatou visão turva e alteração na percepção de cores. De volta ao Rio Grande do Sul, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS no dia 30/9, onde recebeu tratamento e foi liberado.

Em investigação (a cidade indica o local de notificação)

  • Homem, 37 anos, Torres
  • Homem, 26 anos, Bento Gonçalves
  • Homem, 28 anos, Porto Alegre
  • Homem, 64 anos, Viamão
  • Homem, 21 anos, Novo Hamburgo
  • Mulher, 20 anos, Passo Fundo

Descartados

  • Homem, 23 anos, Porto Alegre
  • Homem, 45 anos, Nova Santa Rita
  • Homem, 38 anos, Porto Alegre
  • Homem, 84 anos, Santa Maria

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

VEJA TAMBÉM
Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol
Governo firma contrato com Apae de Gramado para abertura de centro de atendimento do Programa TEAcolhe
Sobe para quatro o número casos suspeitos de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul
