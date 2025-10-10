WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Império
Folha Popular
Fitness
Niederle
Seco
Lazzaretti
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
Tarzan
Raffaelli
Mercado do povo
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ponto Grill
Câmara

Comissão debate mobilidade urbana na perspectiva da mulher

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (14) audiência pública para discutir a mobilidade urbana na per...

10/10/2025 12h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (14) audiência pública para discutir a mobilidade urbana na perspectiva das mulheres. A reunião será realizada às 16 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido da deputada Lêda Borges (PSDB-GO). Ela afirma que o objetivo é discutir as desigualdades de gênero no acesso aos sistemas de transporte e aos espaços urbanos, além de propor políticas que tornem as cidades mais seguras e inclusivas para as mulheres.

Lêda Borges acrescenta que as mulheres, para conciliar trabalho e vida familiar, precisam enfrentar barreiras como insegurança, horários inadequados e falta de infraestrutura acessível.

“A ausência de políticas urbanas sensíveis ao olhar da mulher perpetua desigualdades e compromete o pleno exercício da cidadania”, diz a deputada.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova permissão para pequena empresa ceder créditos a receber da administração pública
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que proíbe demissão arbitrária dos concursados de empresas públicas
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê pelo menos 20% da propaganda do governo para mídia regional
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Ipiranga
Seco
Rádio Municipal
Mercado do povo
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Sala
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Ipiranga
Unimed
Sicoob
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
Rádio Municipal
Seco
F&J Santos
Império
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Raffaelli
Unimed
APPATA
Sala
Sicredi
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 10 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Meganet
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Agro Niederle
Ponto Grill
Tarzan
Sala
F&J Santos
APPATA
Raffaelli
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
Seco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Império
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Sala
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Seco
Meganet
Fitness
Unimed
Seco
Sicredi
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Seu Manoel
Lazzaretti
Raffaelli
Tarzan
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados