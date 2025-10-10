WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Unimed
Niederle
APPATA
Fitness
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Folha Popular
Meganet
Império
Mecânica Jaime
Raffaelli
Saúde

Rio Grande do Sul recebe primeiro lote de antídoto para intoxicação por metanol

O Rio Grande do Sul recebeu nesta sexta-feira (10/10) o primeiro lote do antídoto fomepizol, utilizado no tratamento de intoxicações por metanol – ...

10/10/2025 15h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Medicamento, considerado raro e de alto custo, atua bloqueando uma enzima do fígado -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Medicamento, considerado raro e de alto custo, atua bloqueando uma enzima do fígado -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

O Rio Grande do Sul recebeu nesta sexta-feira (10/10) o primeiro lote do antídoto fomepizol, utilizado no tratamento de intoxicações por metanol – substância tóxica que pode estar presente em bebidas alcoólicas adulteradas. Ao todo, foram entregues 80 ampolas do medicamento ao Estado, que agora passa a contar com mais uma ferramenta para o atendimento rápido e eficaz de pacientes com suspeita de intoxicação.

O envio foi realizado pelo Ministério da Saúde como parte de uma ação emergencial para enfrentar os casos registrados em diversas regiões do país. Estão sendo distribuídas 1.500 ampolas a 11 Estados que registraram ocorrências suspeitas ou confirmadas. Adicionalmente, será mantido um estoque estratégico no almoxarifado central do Ministério da Saúde, com 1.100 ampolas (incluindo 100 frascos doados pelo fabricante). Os Estados poderão solicitar novas remessas conforme a necessidade e o surgimento ou aumento de casos.

No Rio Grande do Sul, o lote será estocado pela Secretaria da Saúde (SES) no Centro de Informação Toxicológica (CIT), que atua como referência estadual em casos de intoxicação. O centro está disponível pelo telefone 0800 721 3000 e deve ser acionado imediatamente pelos serviços de saúde após a identificação de casos suspeitos, para orientação especializada e apoio no manejo clínico imediato, conforme o fluxograma de atendimento. Se necessário, e conforme avaliação técnica, a SES fará o envio do medicamento até o local onde está ocorrendo o atendimento.

Segundo a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, a distribuição do medicamento aos hospitais dependerá do quadro clínico e da necessidade de cada paciente. “Haverá uma avaliação criteriosa que os médicos do CIT irão realizar em cada caso. Teremos um veículo da secretaria à disposição para fazer o medicamento chegar ao interior ou aonde mais for necessário, o mais rapidamente possível”, afirmou.

Sobre o medicamento

O fomepizol é considerado um medicamento raro e de alto custo, sendo utilizado em casos graves de intoxicação por metanol. Sua chegada ao Brasil foi viabilizada por meio de uma negociação internacional com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Além do fomepizol, o Sistema Único de Saúde (SUS) já conta com o etanol farmacêutico como alternativa de tratamento, administrado ainda na suspeita de intoxicação. Com a incorporação do novo antídoto, o SUS amplia sua capacidade de resposta diante da emergência sanitária.

Como o antídoto age no organismo

O fomepizol é apresentado em ampolas de 1,5 mL, contendo 1 g/mL da substância ativa. O medicamento atua bloqueando uma enzima do fígado chamada álcool desidrogenase, responsável por transformar o metanol em uma substância extremamente tóxica: o ácido fórmico.

Essa transformação é o que provoca os efeitos mais graves da intoxicação, como cegueira, danos ao cérebro e até a morte. Ao impedir essa reação química, o fomepizol evita que o metanol se torne perigoso, permitindo que o corpo elimine a substância de forma segura. Esse bloqueio é chamado de inibição competitiva, o que significa que o fomepizol “entra na frente” do metanol e impede que ele seja processado pelo organismo de maneira tóxica.

Além do fomepizol, o etanol farmacêutico já é utilizado como opção de tratamento. Ele também age impedindo que o metanol seja transformado em ácido fórmico, mas de forma diferente: o paciente recebe doses controladas de álcool, que competem com o metanol no organismo. Esse tratamento exige monitoramento médico rigoroso e, em muitos casos, é combinado com hemodiálise, que ajuda a filtrar o sangue e eliminar o metanol.

Um caso confirmado e seis em investigação no RS

Até o final da tarde de quinta-feira (9/10), o Rio Grande do Sul havia registrado um caso confirmado de intoxicação por metanol, em um homem residente de Porto Alegre, que consumiu bebida alcoólica durante viagem a São Paulo.

Outros seis casos suspeitos seguem em investigação nos municípios de Bento Gonçalves, Torres, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Viamão e Porto Alegre – este último envolvendo um paciente residente de Roraima.

Sintomas e cuidados em casos de intoxicação por metanol

Os principais sintomas de intoxicação por metanol podem surgir entre seis e 72 horas após a ingestão e incluem:

  • dor abdominal;
  • alterações na visão (como visão embaçada ou turva);
  • confusão mental;
  • e náusea.

Esses sinais podem ser confundidos com os de uma ressaca comum, o que dificulta a identificação precoce. Por isso, ao perceber qualquer um desses sintomas após o consumo de bebida alcoólica, é fundamental procurar imediatamente atendimento médico em uma unidade de emergência.

Ao chegar ao serviço de saúde, é essencial informar:

  • que houve consumo de bebida alcoólica;
  • o contexto em que ocorreu (por exemplo, festa, bar, evento);
  • o tipo de bebida ingerida;
  • se havia ou não rótulo na embalagem;
  • e o horário aproximado da ingestão.

Essas informações são importantes para ajudar os profissionais de saúde na investigação, no diagnóstico e no tratamento adequados.

Como identificar se a bebida é segura

Para evitar o risco de intoxicação, é importante observar alguns sinais que indicam se a bebida pode ser falsificada ou adulterada:

  • Tampa e lacre:evite produtos com lacre rompido, amassado ou sem selo de controle (como o selo do IPI).
  • Líquido:desconfie de bebidas com cor estranha, presença de resíduos ou nível de enchimento irregular.
  • Rótulo:atenção a erros de grafia, impressão de baixa qualidade, desalinhamento ou ausência de informações em português.
  • Preço:se estiver muito abaixo do valor normalmente praticado, desconfie.
  • Local de compra:prefira estabelecimentos regularizados e exija sempre a nota fiscal.

Mais informações estão disponíveis em nesta página .

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© PABLO JACOB/governo de São Paulo Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
© Paulo Pinto/Agência Brasil Pesquisas revelam preocupação com crianças em extremos climáticos
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Casos de coqueluche crescem e provocam internações e mortes
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Seco
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sala
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
Unimed
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Meganet
Meganet
Ponto Grill
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Meganet
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
APPATA
Mercado do povo
F&J Santos
Ipiranga
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Império
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 10 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Fitness
Unimed
Meganet
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado do povo
Ipiranga
Seco
Império
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
Meganet
Seco
Ponto Grill
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Império
Seu Manoel
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
F&J Santos
Agro Niederle
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Sicredi
Mercado do povo
Ipiranga
Seu Manoel
APPATA
Império
Tarzan
Raffaelli
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados