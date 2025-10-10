WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Império
Niederle
Raffaelli
Fitness
F&J Santos
Folha Popular
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ipiranga
Tarzan
Sala
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Seco
Saúde

SUS Gaúcho visa otimizar a reabilitação física de pacientes e ampliar entregas de colete de escoliose

Lançado pelo governo do Estado em setembro deste ano, o Programa SUS Gaúcho vai repassar R$ 11,89 milhões até 2026 em ações voltadas para Atenção ...

10/10/2025 16h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
card2023-sus-gaucho.jpeg
card2023-sus-gaucho.jpeg

Lançado pelo governo do Estado em setembro deste ano, o Programa SUS Gaúcho vai repassar R$ 11,89 milhões até 2026 em ações voltadas para Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência e para Reabilitação Física no Rio Grande do Sul. Estão previstos R$ 2,39 milhões de investimentos para o último trimestre de 2025, com o objetivo de diminuir o tempo de espera por tratamentos preventivos de escoliose, além de aumentar a qualidade de vida de pacientes que aguardam por órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção - como cadeiras de rodas, andadores e outros dispositivos para pessoas com deficiência física.

O primeiro incentivo para Atenção à Pessoa com Deficiência, descrito na Portaria SES Nº 1032/2025 , institui o Programa Tratamento Conservador da Escoliose, com o objetivo de ampliar o fornecimentode coletes do tipo Milwaukeepara pacientes em acompanhamento nos serviços de saúde. Com valor mensal de R$ 420.100,00, o incentivo da Secretaria da Saúde (SES) permitirá a habilitação de serviços que realizam dispensação de coletes de escoliose para atendimento multiprofissional com ortopedista, neuropediatra, nutricionista, terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo, além da realização de radiografia panorâmica de coluna e dispensação de órtese do tipo colete.

O objetivo é permitir que seja ofertado tratamento preventivo da escoliose em casos em que é possível resolver a condição sem necessidade de cirurgia. A previsão é de que 25 novos usuários ingressem por mês até o final deste ano. Uma das instituições habilitadas para receber o recurso é a Associação Cristã de Deficientes Físicos (ACD) de Passo Fundo, onde o neto de Marizete Angelina Tonietto é assistido desde que teve o diagnóstico de escoliose idiopática. “Na primeira avaliação o médico já pediu o raio-x e explicou que pela idade (14 anos) o Everton deveria usar colete, para dar tempo de corrigir sem a cirurgia. Então ele foi chamado na ACD já para providenciar tudo e começar o tratamento de correção. Fomos muito bem atendidos e hoje meu neto está usando o colete e fazendo fisioterapia”, conta a avó, responsável pelo menino.

Complementação da Tabela SUS

Outro incentivo destinado para Atenção à Pessoa com Deficiência, especificamente para a reabilitação física, foi criado pela Portaria SES Nº 951/2025 que atualizou os repasses estaduais previstos para as instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para dispensação de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPMEs). Ou seja, além dos valores já destinados pelo governo federal por meio da Tabela SUS, agora o governo do Estado vai investir mais de R$ 1,5 milhão para os 18 serviços de referência.

De acordo com a Política de Saúde da Pessoa com Deficiência da SES, cerca de 1.800 pessoas serão beneficiadas nos próximos três meses. Os serviços de referência do Estado estão distribuídos entre os municípios de Bagé, Tenente Portela, Cachoeirinha, Ijuí, Passo Fundo, Santa Maria, Osório, Alegrete, Novo Hamburgo, Gramado, Giruá, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Canoas, São Borja e Encantado.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© PABLO JACOB/governo de São Paulo Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
© Paulo Pinto/Agência Brasil Pesquisas revelam preocupação com crianças em extremos climáticos
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Casos de coqueluche crescem e provocam internações e mortes
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Seco
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
Império
Seu Manoel
Agro Niederle
Fitness
Sicoob
Unimed
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Meganet
Sala
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Unimed
Império
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Meganet
Império
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Sala
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Unimed
Seco
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Últimas notícias
Há 10 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ipiranga
Unimed
Império
Seco
Fitness
Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
Seu Manoel
F&J Santos
Raffaelli
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
APPATA
Sicredi
Seco
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Lazzaretti
Raffaelli
Meganet
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Fitness
Tarzan
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Raffaelli
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Meganet
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados