Governo Leite autoriza início de obras no Colégio Estadual Haidee Tedesco Reali, em Erechim

A secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, acompanhada da secretária da Educação, Raquel Teixeira, autorizou, nesta sexta-feira (10), o início das obras de melhorias no Colégio Estadual (CE) Haidee Tedesco Reali, em Erechim, um investimento de R$ 777,1 mil. A fiscalização dos serviços é realizada pela 15ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Erechim.

Atualmente, o colégio encontra-se com revestimento solto, pisos desgastados, infiltração na laje, sistemas elétricos e hidrossanitários inadequados. A partir da assinatura da ordem de início, a empresa responsável pela obra tem cinco dias para iniciar os trabalhos e 180 dias para concluir as melhorias. Erechim tem governo do Estado.

Izabel estava acompanhada da secretária-adjunta, Zilá Breitenbach, da chefe de Gabinete, Marianni Valente, do diretor-geral, Carlos Bressan, e do subsecretário-adjunto de Obras da Educação, Anderson Domingos.

Secretárias Izabel e Raquel (à frente) unidas pela melhoria na infraestrutura da educação -Foto: Vitor Necchi/SOP

Contratação Simplificada

O investimento no colégio é feito por meio da Contratação Simplificada, sistema que agiliza as manutenções nos prédios públicos. A principal vantagem é a redução de prazos. Antes, o tempo entre a solicitação de reparo e o início do trabalho era de mais de mil dias. Agora, o prazo é de aproximadamente 90 dias.

A secretária Izabel informou que, havendo necessidade, novas frentes de trabalho poderão começar para qualificar ainda mais a infraestrutura. “Nosso compromisso é de seguir trabalhando, mais e mais, para que o aprendizado ocorra nas melhores condições”, disse Izabel.

Educação

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 19,5 milhões em 23 escolas localizadas somente em municípios abrangidos pela 15ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato.

Desde 2019, o governo Eduardo Leite já destinou mais de meio bilhão de reais em obras em escolas.

"Estamos em um momento em que inauguramos uma nova forma de atender a demanda da escola, que não é só parede. Uma escola é gente, mas a parede, a infraestrutura é a primeira impressão que nós temos. Uma escola bonita é uma escola com vida", pontuou a secretária Raquel.

Principais obras que serão realizadas na CE Haidee Tedesco Reali:

manutenção das instalações elétricas e hidrossanitárias

revestimentos de pisos, paredes e teto

pinturas e texturas





Governo do Estado investiu mais de meio bilhão de reais em obras escolares desde 2019

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP

Edição: Secom