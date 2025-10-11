WhatsApp

Tenente Portela

Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio

Saúde

11/10/2025 10h26
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na noite  quinta-feira, 9, o auditório do Hospital Santo Antônio foi palco de um importante momento para a comunidade. Os associados e a diretoria da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre um dos maiores projetos da história da instituição.

Por unanimidade, foi aprovada a proposta de construção de um novo prédio hospitalar, que representará uma expansão do Hospital Santo Antônio. O investimento, estimado em aproximadamente R$ 25 milhões, marca o início de uma nova etapa para a saúde da região.

O novo edifício contará com quatro andares e abrigará a ressonância magnética anunciada pelo Estado do Rio Grande do Sul, um moderno Centro Cirúrgico Oftalmológico e a realocação de ambulatórios de especialidades. A ampliação tem como objetivo aumentar a capacidade de atendimento e modernizar os serviços prestados à comunidade.

De acordo com a direção, a obra representa não apenas um avanço estrutural, mas também o compromisso contínuo com a melhoria da saúde regional. O projeto deverá contar com o envolvimento da instituição, da comunidade e do poder público nas esferas municipal, estadual e federal.

A expansão do Hospital Santo Antônio simboliza um marco para Tenente Portela e região, consolidando-se como um passo significativo para o fortalecimento do sistema de saúde local.

