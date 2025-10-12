Operação conjunta prende dois homens por tráfico de drogas em Três Passos

A Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam dois homens em flagrante por tráfico de drogas em uma operação conjunta realizada em Três Passos.

Um dos suspeitos foi abordado com aproximadamente 100 gramas de cocaína, distribuídas em duas porções. Em ações complementares, a polícia apreendeu mais 82 gramas da mesma droga, um revólver calibre .38 e 45 munições.

Os dois homens foram levados à Delegacia de Polícia de Três Passos, onde a prisão em flagrante foi formalizada.

A operação é um esforço conjunto da Polícia Civil e da Brigada Militar no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região.