Derrubadas

Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional

Administração

12/10/2025 09h51
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Em reconhecimento ao desempenho da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Derrubadas decretou ponto facultativo para os servidores da educação no dia 15 de outubro, data em que se celebra o Dia do Professor. A medida, formalizada pelo Decreto nº 052, de 10 de outubro de 2025, abrange as repartições públicas ligadas à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

A ação visa valorizar os profissionais que contribuem diariamente para a qualidade do ensino no município. A prefeitura destaca que o esforço dos professores e demais servidores resultou em avanços significativos. Em 2024, Derrubadas conquistou o Selo Ouro do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização (MEC) e alcançou índices históricos no IDEB desde 2007.

O município atingiu a marca de 80% dos alunos do 2º ano alfabetizados, e ainda se destacou no Índice Municipal de Educação do RS (IMERS/2024), ficando em 2º lugar na região Celeiro e 35º no Estado, entre 497 municípios avaliados.
A secretária municipal de Educação, Cristiane Führ, ressaltou o gesto como um reconhecimento: “Cada avanço da nossa rede reflete o esforço conjunto de professores e equipes escolares, que fazem da educação de Derrubadas um exemplo de dedicação e resultados.”

O prefeito Miro Mülbeier e o vice-prefeito Cristiano Carvalho reforçaram a importância da medida. “A educação é o alicerce do nosso desenvolvimento. Reconhecer o trabalho dos nossos educadores é reconhecer o futuro de Derrubadas,” afirmaram.

