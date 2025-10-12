WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Império
Mecânica Jaime
Niederle
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Folha Popular
Sala
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Raffaelli
Ponto Grill
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Seco
Saúde

Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro

No local, foi identificada uma fábrica clandestina de cerveja

12/10/2025 12h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© PABLO JACOB/governo de São Paulo
© PABLO JACOB/governo de São Paulo

Fiscais do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) interditaram, neste final de semana, o Bar Veneta, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, por comércio de bebidas destiladas de procedência duvidosa.

No depósito do bar, os agentes encontraram grande estoque da bebida destilada Batida 021, que não possui registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), obrigatório para o comércio deste tipo de bebida. Além disso, foi identificada uma fábrica clandestina de cerveja no segundo andar do bar. O comércio reúne nos finais de semana centenas de moradores do bairro.

Aproximadamente 40 garrafas da batida foram apreendidas pela Vigilância Sanitária. De acordo com os fiscais, a fábrica da Batida 021 está instalada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Também foram apreendidas centenas de garrafas de vidro vazias, que possivelmente seriam envasadas com cerveja produzida no local, e equipamentos para o preparado da bebida como tonéis e panelas.

Mais de 20 litros de cerveja foram descartados pelos agentes. Outras 24 garrafas de cerveja cheias foram apreendidas e serão encaminhadas para análise da perícia técnica.

“Estamos passando por um período em que os estabelecimentos precisam ser transparentes e zelar pela saúde dos seus clientes. Ficamos muito surpresos com as condições encontradas aqui hoje, por isso, o local foi interditado. Que isso sirva de exemplo para outros bares da região. Voltaremos na próxima semana para fiscalizar outros bares na Tijuca”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Os fiscais da Vigilância Sanitária também descreveram as condições higiênico-sanitárias insatisfatórias do estabelecimento, principalmente no segundo andar. O material apreendido foi encaminhado para o depósito da prefeitura.

Defesa

Em nota, o Veneta alega que não é uma "fábrica clandestina" de cerveja e ressalta que "nenhuma cerveja artesanal jamais foi vendida no bar". "Sempre trabalhamos apenas com marcas de cerveja comerciais. Todas as bebidas vendidas são compradas lacradas de distribuidores".

O bar diz na nota que suspendeu a venda da bebida Batida 021 até que o fabricante regularize a documentação do produto. O texto diz ainda que o estabelecimento vai atender todas as determinações da prefeitura do Rio e prestará todos os esclarecimentos necessários.

'O Bar Veneta tem toda a documentação comprobatória de que está totalmente em dia com as exigências sanitárias", ressalta a nota. "Lembramos que nossa cozinha é no primeiro andar e totalmente visível ao público", conclui.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Pesquisas revelam preocupação com crianças em extremos climáticos
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Casos de coqueluche crescem e provocam internações e mortes
Foto: Divulgação Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Meganet
Mercado do povo
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Unimed
Raffaelli
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Raffaelli
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Tarzan
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Ipiranga
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Império
Seco
Fitness
Últimas notícias
Há 11 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Fitness
Império
Tarzan
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Agro Niederle
Meganet
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Seco
Lazzaretti
Sicredi
Unimed
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Império
Ipiranga
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Seco
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Ipiranga
Império
Meganet
Lazzaretti
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados