Chico Rodrigues celebra Dia do Professor e defende melhores condições de trabalho

55 996446296
Em pronunciamento no Plenário, o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou o Dia do Professor, celebrado nesta quarta-feira (15), e defendeu mais investimentos na valorização dos profissionais da educação. Ele lembrou que a data, criada oficialmente em 1983, simboliza o respeito aos educadores e reforçou que o fortalecimento da educação deve ser prioridade nacional.
— Celebrar o Dia do Professor é, acima de tudo, reafirmar um compromisso: o de fortalecer políticas públicas de valorização do docente, com salários dignos, formação continuada, condições adequadas de trabalho e apoio psicológico. É preciso, também, promover ações de segurança e respeito nas escolas, para que nossos educadores possam exercer seu papel com tranquilidade e confiança— afirmou.
O senador citou dados do Instituto Península e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) que apontam que 70% dos professores brasileiros se sentem desvalorizados e que seis em cada dez consideram deixar a profissão. Ele mencionou ainda o déficit de 235 mil docentes qualificados no país, conforme o Censo Escolar de 2024, e defendeu a ampliação de programas de segurança e apoio psicológico nas escolas, especialmente diante dos casos de violência que, segundo ele, têm causado insegurança entre os profissionais.
— Essa situação de adoecimento do docente é um alerta que não pode ser ignorado. Os casos de crianças que precisam de atenção especial têm crescido vertiginosamente, criando adversidades adicionais que exigem um preparo maior e mais presença do professor em sala de aula — declarou.
O parlamentar também ressaltou que, em Roraima, programas como o Roraima Escola em Tempo Integral e o Educar é Prevenir têm buscado ampliar o acesso à educação e reforçar a segurança escolar, mas reconheceu que os desafios persistem. Ele defendeu que a valorização da docência seja tratada como prioridade pelo Congresso Nacional.
—Sabemos, exatamente, das necessidades de políticas públicas cada vez mais aperfeiçoadas, para que elas possam acontecer no nosso país.
Sensação
Vento
Umidade