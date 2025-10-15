WhatsApp

Senado Federal

Chico Rodrigues celebra Dia do Professor e defende melhores condições de trabalho

Em pronunciamento no Plenário, o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou o Dia do Professor, celebrado nesta quarta-feira (15), e defendeu mais i...

15/10/2025 18h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário, o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou o Dia do Professor, celebrado nesta quarta-feira (15), e defendeu mais investimentos na valorização dos profissionais da educação. Ele lembrou que a data, criada oficialmente em 1983, simboliza o respeito aos educadores e reforçou que o fortalecimento da educação deve ser prioridade nacional.

— Celebrar o Dia do Professor é, acima de tudo, reafirmar um compromisso: o de fortalecer políticas públicas de valorização do docente, com salários dignos, formação continuada, condições adequadas de trabalho e apoio psicológico. É preciso, também, promover ações de segurança e respeito nas escolas, para que nossos educadores possam exercer seu papel com tranquilidade e confiança— afirmou.

O senador citou dados do Instituto Península e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) que apontam que 70% dos professores brasileiros se sentem desvalorizados e que seis em cada dez consideram deixar a profissão. Ele mencionou ainda o déficit de 235 mil docentes qualificados no país, conforme o Censo Escolar de 2024, e defendeu a ampliação de programas de segurança e apoio psicológico nas escolas, especialmente diante dos casos de violência que, segundo ele, têm causado insegurança entre os profissionais.

— Essa situação de adoecimento do docente é um alerta que não pode ser ignorado. Os casos de crianças que precisam de atenção especial têm crescido vertiginosamente, criando adversidades adicionais que exigem um preparo maior e mais presença do professor em sala de aula — declarou.

O parlamentar também ressaltou que, em Roraima, programas como o Roraima Escola em Tempo Integral e o Educar é Prevenir têm buscado ampliar o acesso à educação e reforçar a segurança escolar, mas reconheceu que os desafios persistem. Ele defendeu que a valorização da docência seja tratada como prioridade pelo Congresso Nacional.

Sabemos, exatamente, das necessidades de políticas públicas cada vez mais aperfeiçoadas, para que elas possam acontecer no nosso país.

