Educação

Fies: inscrição para vagas remanescentes do 2º semestre começa dia 23

Prazo vai até 30 de outubro e resultado sai em 4 de novembro

15/10/2025 19h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Jose Cruz/Agência Brasil
© Jose Cruz/Agência Brasil

Os interessados em uma das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2025, poderão se inscrever no novo processo seletivo a partir do dia 23 até 30 de outubro.

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta quarta-feira (15) no Diário Oficial da União ( DOU ) o edital com as regras.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, na página do Fies dentro do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O Fies concede financiamentos a estudantes de baixa renda em cursos superiores não gratuitos em instituições de ensino superior (IES) privadas que participam do programa.

Quem pode se inscrever

Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

  • Ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos;
  • Ter condições de atingir a frequência mínima exigida para o segundo semestre de 2025, no curso escolhido;
  • Ter participado de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010;
  • Ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas do Enem igual ou superior a 450 pontos e não ter tirado nota zero na redação.

Resultado

O resultado da chamada única do Fies será divulgado no dia 4 de novembro.

De acordo com o MEC, a classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Enem, com prioridade para candidatos:

  • Sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
  • Sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores;
  • Com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
  • Com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores.

Cotas

Haverá vagas destinadas à ampla concorrência e às modalidades de ações afirmativas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Com o Fies Social, metade das vagas (50%) é reservada aos candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 759 em 2025), inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) com registro atualizado.

Esses estudantes beneficiários do Fies Social poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela instituição de ensino superior, como a mensalidade ou semestralidade.

Cronograma

Nos dias 5 e 6 de novembro, os pré-selecionados na chamada única do dia 4 de novembro deverão validar as informações declaradas na inscrição na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, dentro da instituição de ensino superior para a qual se candidatou.

Caso a comissão identifique erros ou inconsistências referentes às informações prestadas, a instituição poderá exigir a apresentação de documentação complementar.

Se a documentação for aprovada, o próximo passo é a validação das informações em um agente financeiro em até dez dias, contados a partir do terceiro dia após a validação da inscrição pela comissão da faculdade.

Somente após a aprovação do banco poderá ser formalizada a contratação do financiamento, em até dez dias úteis.

Lista de espera

Os estudantes que não foram pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera. Estes poderão ser convocados entre 13 e 28 de novembro de 2025.

