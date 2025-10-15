WhatsApp

Senado Federal

Marinho: situação dos Correios demonstra má gestão do governo com as estatais

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (14), o senador Rogério Marinho (PL-RN), que é o líder da oposição na Casa, criticou a administraç...

15/10/2025 20h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (14), o senador Rogério Marinho (PL-RN), que é o líder da oposição na Casa, criticou a administração das empresas estatais pelo governo federal, ressaltando o caso dos Correios.

O parlamentar lembrou que uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a exigência de regras de governança para o funcionamento das estatais. Segundo ele, tal medida abriu espaço para a nomeação de aliados políticos em cargos estratégicos das empresas.

Para o senador, isso resultou no enfraquecimento da gestão de empresas como os Correios, que encerrou 2024 com déficit de R$ 6,73 bilhões. O parlamentar destacou que a estatal negocia a contratação de um empréstimo de aproximadamente R$ 20 bilhões junto a bancos públicos e privados, com garantia do Tesouro Nacional, para equilibrar suas contas.

— Hoje está nos jornais, está nas redes sociais, uma notícia que, para nós, não é nenhuma surpresa. Nós já havíamos falado a respeito desse assunto em várias oportunidades diferentes; de que nós teríamos em algum momento problemas devido à forma temerária como o governo administra as contas públicas.

