Dia D da Campanha Nacional de Vacinação será neste sábado em Tenente Portela

Neste sábado, dia 18 de outubro, ocorre o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação, com foco na atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.

A ação será realizada na Praça dos Brinquedos, em parceria com o Rotary Club de Tenente Portela, e promete unir cuidado e diversão. O evento contará com dindinho da alegria, pipoca, picolé e outras atividades voltadas ao público infantil.

O horário de vacinação será das 9h às 15h. Em caso de chuva, o atendimento será transferido para as salas de vacina das unidades ESF 1 e ESF 2.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de levar a caderneta de vacinação da criança, para que a equipe possa verificar e atualizar as doses pendentes.