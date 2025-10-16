WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Folha Popular
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Niederle
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
Seco
Mercado Balestrin
APPATA
Tarzan
Unimed
Mercado do povo
Império
Tenente Portela

Dia D da Campanha Nacional de Vacinação será neste sábado em Tenente Portela

Saúde

16/10/2025 09h19
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

Neste sábado, dia 18 de outubro, ocorre o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação, com foco na atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.

A ação será realizada na Praça dos Brinquedos, em parceria com o Rotary Club de Tenente Portela, e promete unir cuidado e diversão. O evento contará com dindinho da alegria, pipoca, picolé e outras atividades voltadas ao público infantil.

O horário de vacinação será das 9h às 15h. Em caso de chuva, o atendimento será transferido para as salas de vacina das unidades ESF 1 e ESF 2.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de levar a caderneta de vacinação da criança, para que a equipe possa verificar e atualizar as doses pendentes.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Evento do Outubro Rosa reúne centenas de mulheres em Barra do Guarita
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Vacina nacional contra covid deve chegar ao SUS no 1º semestre de 2026
. SUS Gaúcho prevê investimento de R$ 40,2 milhões para hospitais de pequeno porte e hospitais públicos
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Seu Manoel
Lazzaretti
Fitness
Ipiranga
Sicredi
Sala
Império
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
APPATA
Meganet
Seco
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
Unimed
Seu Manoel
Império
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Sala
Mercado Balestrin
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Fitness
APPATA
Sala
Sicredi
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
F&J Santos
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
Seu Manoel
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ipiranga
Tarzan
Sala
Raffaelli
Meganet
Seco
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Império
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Unimed
Sala
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
Tarzan
Sala
Raffaelli
Ponto Grill
Sicoob
Seco
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados