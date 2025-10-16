Barra do Guarita recebe novo veículo para a Secretaria de Saúde

A saúde de Barra do Guarita ganhou um importante reforço na quarta-feira, dia 15. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu um Fiat Cronos destinado ao fortalecimento das ações e serviços prestados à comunidade.

A conquista foi viabilizada por meio de emenda do deputado federal Pompeu de Mattos, com apoio do presidente do PDT, Arnildo Weber.

O novo veículo contribuirá para garantir mais agilidade, qualidade, segurança e conforto no transporte de pacientes e nas atividades da equipe de saúde.

A Administração Municipal destacou a importância da parceria e agradeceu ao empenho de todos que contribuem para o desenvolvimento do município.