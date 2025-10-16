Vista Gaúcha lidera participação na Consulta Popular pelo quinto ano consecutivo

O município de Vista Gaúcha voltou a se destacar na mobilização regional, conquistando, pelo quinto ano consecutivo, o primeiro lugar em participação na Consulta Popular 2025/2026 entre os 21 municípios que compõem o Corede Celeiro.

Com 59,31% do eleitorado local participando da votação, Vista Gaúcha registrou o maior índice de engajamento da região, número quase seis vezes superior à média regional, que foi de 10,91%.

Na edição deste ano, 12.209 eleitores dos 111.922 aptos na região participaram da escolha das prioridades, realizada entre os dias 6 e 12 de outubro. As propostas mais votadas foram a “Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto”, que receberá R$ 1.337.142,86 (60% dos recursos), e o projeto de “Apoio às Agroindústrias”, com R$ 891.428,57 (40%).

Além de garantir novamente a liderança na votação, Vista Gaúcha reafirma seu compromisso com a participação cidadã e com o fortalecimento das políticas regionais de desenvolvimento, demonstrando o engajamento da comunidade nas decisões que impactam o futuro do município e da região.

Com informações da Radio A verdade