Região

Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Santo Augusto

Polícia

16/10/2025 09h40
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

Na tarde de quarta-feira, 15, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem por tráfico de drogas no município de Santo Augusto.

Durante a ação, foram apreendidos um tablete de maconha, quatorze porções da mesma substância, uma balança de precisão, um smartphone e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi realizada a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Comunicação Social 7°BPM

