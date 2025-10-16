Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Santo Augusto

Na tarde de quarta-feira, 15, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem por tráfico de drogas no município de Santo Augusto.

Durante a ação, foram apreendidos um tablete de maconha, quatorze porções da mesma substância, uma balança de precisão, um smartphone e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi realizada a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Comunicação Social 7°BPM