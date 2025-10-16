WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Sala
Niederle
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Folha Popular
Unimed
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Seco
Rádio Municipal
Saúde

SUS Gaúcho prevê investimento de R$ 40,2 milhões para hospitais de pequeno porte e hospitais públicos

Lançado pelo governo do Estado em setembro deste ano, o Programa SUS Gaúcho vai repassar R$ 40,2 milhões, até 2026, para hospitais de pequeno porte...

16/10/2025 10h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
.
.

Lançado pelo governo do Estado em setembro deste ano, o Programa SUS Gaúcho vai repassar R$ 40,2 milhões, até 2026, para hospitais de pequeno porte (HPP) e hospitais públicos estaduais e municipais. Serão investidos mais R$ 8,2 milhões em 2025 e R$ 32 milhões no ano que vem, além dos recursos que já estavam previstos no orçamento da Secretaria da Saúde (SES).

Dos 497 municípios gaúchos, 373 têm população inferior a 15 mil habitantes. Nesses locais, a presença de um HPP, como são chamados os hospitais com até 50 leitos, costuma fazer diferença em casos de menor gravidade, pois evita que o paciente precise se deslocar para receber atendimento em outro município, o que geraria sobrecarga nos hospitais de grande porte.

Para reforçar essa importante porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS), serão destinados R$ 590 mil a 15 HPPs ainda neste ano. Mais R$ 2,3 milhões estão previstos para 2026. O programa do governo estadual, executado pela SES, também vai repassar mais R$ 7,6 milhões a 35 hospitais municipais e estaduais em 2025 e outros R$ 29,7 milhões no ano que vem, incrementando outra importante forma de acesso ao SUS.

Segundo a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (Dgae) da SES, Lisiane Fagundes, ainda não há serviços de saúde que funcionem 24 horas em muitos municípios pequenos. “São vários municípios muito próximos um do outro. Com o investimento, teremos, perto da casa do cidadão, serviços que conseguem dar conta de atender às demandas de menor complexidade”, detalha.

Investimento estratégico em HPPs

O investimento nos hospitais de pequeno porte é estratégico para a SES e está previsto no Plano Estadual de Saúde 2024-2027, que orienta as ações de saúde no Rio Grande do Sul para os próximos dois anos. Os recursos serão repassados através do Assistir, outro programa do Estado, que transfere incentivos financeiros à rede hospitalar por serviços prestados, como consultas e exames realizados.

Com o SUS Gaúcho, o valor repassado a cada estabelecimento subirá de R$ 393,87 mil para R$ 590,81 mil por ano, uma elevação de 51%. A escolha dos hospitais beneficiados levou em conta a taxa de ocupação dos leitos de cada local, além da taxa de resolutividade, que nada mais é do que o percentual de casos resolvidos sem necessidade de transferência do paciente para um hospital de maior porte.

O investimento do SUS Gaúcho fortalece a política de valorização dos HPPs pelo governo do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Desde 2022, eles recebem recursos do Programa Avançar Mais na Saúde. Já foram investidos R$ 45,1 milhões na qualificação da estrutura de 82 hospitais, seja por meio de obras, seja com a compra de equipamentos.

Hospitais públicos terão R$ 29 milhões a mais

No caso dos hospitais estaduais e municipais, 19 instituições com até 99 leitos receberão R$ 1,2 milhão a mais em recursos neste ano e mais R$ 4 milhões em 2026. Já 16 hospitais que têm mais de 100 leitos terão um aumento de R$ 6,42 milhões em 2025 e de R$ 25,7 milhões no ano que vem.

Os repasses também foram definidos com base na taxa de ocupação dos leitos de cada um deles e na taxa de resolutividade de casos. O total de recursos a mais para o atendimento à população de municípios beneficiados e também das respectivas regiões será de R$ 7,6 milhões em 2025 e de R$ 29,79 milhões em 2026.

Hospitais de pequeno porte que receberão os recursos

HPP beneficiado/Município

  1. Hospital Nossa Senhora de Fátima/Alpestre
  2. Hospital João Paulo II/Áurea
  3. Hospital Santo Antônio Limitada/Estação
  4. Hospital Municipal Bom Pastor/Fortaleza dos Valos
  5. Hospital Santa Isabel/Gaurama
  6. Hospital Nossa Senhora da Saúde/Ivorá
  7. Hospital Rino Fantin/Mariano Moro
  8. Hospital de Caridade de Mata/Mata
  9. Sociedade Beneficente São Luiz de Mostardas/Mostardas
  10. Casa de Saúde Rio Branco/Pejuçara
  11. Casa de Saúde São José/Pinhal Grande
  12. Hospital Nossa Senhora do Rosário/Riozinho
  13. Hospital Municipal de Saldanha Marinho/Saldanha Marinho
  14. Hospital São Salvador/Salvador do Sul
  15. Hospital São Roque/Severiano de Almeida

Hospitais estaduais e municipais que receberão os recursos

Hospital público beneficiado/Município/Número de leitos

  1. Hospital Alvorada/Alvorada/Acima de 100
  2. Hospital João Paulo II/Áurea/Até 99
  3. Hospital de Butiá/Butiá/Até 99
  4. Hospital Padre Jeremias/Cachoeirinha/Acima de 100
  5. Hospital São José/Cambará do Sul/Até 99
  6. Hospital de Campinas do Sul/Campinas do Sul/Até 99
  7. Hospital Universitário Canoas/Canoas/Acima de 100
  8. Hospital de Pronto Socorro de Canoas/Canoas/Acima de 100
  9. Hospital de Charqueadas/Charqueadas/Até 99
  10. Hospital Santa Terezinha/Erechim/Acima de 100
  11. Hospital Getúlio Vargas/Estância Velha/Até 99
  12. Hospital Municipal São Camilo/Esteio/Acima de 100
  13. Hospital Municipal Bom Pastor/Fortaleza dos Valos/Até 99
  14. Hospital Regional Nelson Cornetet/Guaíba/Até 99
  15. Hospital de Caridade de Jaguari/Jaguari/Até 99
  16. Hospital de Lavras do Sul/Lavras do Sul/Até 99
  17. Hospital Rino Fantin/Mariano Moro/Até 99
  18. Hospital Municipal de Novo Hamburgo/Novo Hamburgo/Acima de 100
  19. SHP Hospital Panambi/Panambi/Até 99
  20. Hospital Presidente Vargas/Porto Alegre/Acima de 100
  21. HPS - Hospital de Pronto Socorro/Porto Alegre/Acima de 100
  22. Hospital Independência/Porto Alegre/Acima de 100
  23. Hospital Restinga e Extremo Sul/Porto Alegre/Acima de 100
  24. Hospital Ana Nery/Rio Pardo/Acima de 100
  25. Hospital Municipal de Saldanha Marinho/Saldanha Marinho/Até 99
  26. Hospital Aderbal Schneider/Salto do Jacuí/Até 99
  27. Hospital Santo Antônio da Patrulha/Santo Antônio da Patrulha/Até 99
  28. Hospital São José do Norte/São José do Norte/Até 99
  29. Hospital Centenário/São Leopoldo/Acima de 100
  30. Hospital de Caridade São Roque/São Pedro do Sul/Até 99
  31. Hospital Municipal Getúlio Vargas/Sapucaia do Sul/Acima de 100
  32. Hospital Nossa Senhora do Carmo/Tapes/Até 99
  33. Hospital Bom Jesus/Taquara/Até 99
  34. Hospital Tramandaí/Tramandaí/Acima de 100
  35. Hospital Viamão/Viamão/Acima de 100

Os municípios de Áurea, Fortaleza dos Valos, Mariano Moro e Saldanha Marinho receberão recursos destinados tanto aos HPPs como aos hospitais municipais.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Evento do Outubro Rosa reúne centenas de mulheres em Barra do Guarita
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Vacina nacional contra covid deve chegar ao SUS no 1º semestre de 2026
Foto: Divulgação Barra do Guarita recebe novo veículo para a Secretaria de Saúde
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Unimed
Sala
Ipiranga
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Império
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Seco
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
APPATA
Unimed
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seu Manoel
Sala
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Sala
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
Raffaelli
Império
Seco
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
Ipiranga
Sicredi
Raffaelli
Agro Niederle
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Meganet
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Seco
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Seu Manoel
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Seco
Império
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Sala
Ponto Grill
Agro Niederle
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Seu Manoel
Seco
Mercado Balestrin
Fitness
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados