SUS Gaúcho prevê investimento de R$ 40,2 milhões para hospitais de pequeno porte e hospitais públicos

Lançado pelo governo do Estado em setembro deste ano, o Programa SUS Gaúcho vai repassar R$ 40,2 milhões, até 2026, para hospitais de pequeno porte (HPP) e hospitais públicos estaduais e municipais. Serão investidos mais R$ 8,2 milhões em 2025 e R$ 32 milhões no ano que vem, além dos recursos que já estavam previstos no orçamento da Secretaria da Saúde (SES).

Dos 497 municípios gaúchos, 373 têm população inferior a 15 mil habitantes. Nesses locais, a presença de um HPP, como são chamados os hospitais com até 50 leitos, costuma fazer diferença em casos de menor gravidade, pois evita que o paciente precise se deslocar para receber atendimento em outro município, o que geraria sobrecarga nos hospitais de grande porte.

Para reforçar essa importante porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS), serão destinados R$ 590 mil a 15 HPPs ainda neste ano. Mais R$ 2,3 milhões estão previstos para 2026. O programa do governo estadual, executado pela SES, também vai repassar mais R$ 7,6 milhões a 35 hospitais municipais e estaduais em 2025 e outros R$ 29,7 milhões no ano que vem, incrementando outra importante forma de acesso ao SUS.

Segundo a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (Dgae) da SES, Lisiane Fagundes, ainda não há serviços de saúde que funcionem 24 horas em muitos municípios pequenos. “São vários municípios muito próximos um do outro. Com o investimento, teremos, perto da casa do cidadão, serviços que conseguem dar conta de atender às demandas de menor complexidade”, detalha.

Investimento estratégico em HPPs

O investimento nos hospitais de pequeno porte é estratégico para a SES e está previsto no Plano Estadual de Saúde 2024-2027, que orienta as ações de saúde no Rio Grande do Sul para os próximos dois anos. Os recursos serão repassados através do Assistir, outro programa do Estado, que transfere incentivos financeiros à rede hospitalar por serviços prestados, como consultas e exames realizados.

Com o SUS Gaúcho, o valor repassado a cada estabelecimento subirá de R$ 393,87 mil para R$ 590,81 mil por ano, uma elevação de 51%. A escolha dos hospitais beneficiados levou em conta a taxa de ocupação dos leitos de cada local, além da taxa de resolutividade, que nada mais é do que o percentual de casos resolvidos sem necessidade de transferência do paciente para um hospital de maior porte.

O investimento do SUS Gaúcho fortalece a política de valorização dos HPPs pelo governo do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Desde 2022, eles recebem recursos do Programa Avançar Mais na Saúde. Já foram investidos R$ 45,1 milhões na qualificação da estrutura de 82 hospitais, seja por meio de obras, seja com a compra de equipamentos.

Hospitais públicos terão R$ 29 milhões a mais

No caso dos hospitais estaduais e municipais, 19 instituições com até 99 leitos receberão R$ 1,2 milhão a mais em recursos neste ano e mais R$ 4 milhões em 2026. Já 16 hospitais que têm mais de 100 leitos terão um aumento de R$ 6,42 milhões em 2025 e de R$ 25,7 milhões no ano que vem.

Os repasses também foram definidos com base na taxa de ocupação dos leitos de cada um deles e na taxa de resolutividade de casos. O total de recursos a mais para o atendimento à população de municípios beneficiados e também das respectivas regiões será de R$ 7,6 milhões em 2025 e de R$ 29,79 milhões em 2026.

Hospitais de pequeno porte que receberão os recursos

HPP beneficiado/Município



Hospital Nossa Senhora de Fátima/Alpestre Hospital João Paulo II/Áurea Hospital Santo Antônio Limitada/Estação Hospital Municipal Bom Pastor/Fortaleza dos Valos Hospital Santa Isabel/Gaurama Hospital Nossa Senhora da Saúde/Ivorá Hospital Rino Fantin/Mariano Moro Hospital de Caridade de Mata/Mata Sociedade Beneficente São Luiz de Mostardas/Mostardas Casa de Saúde Rio Branco/Pejuçara Casa de Saúde São José/Pinhal Grande Hospital Nossa Senhora do Rosário/Riozinho Hospital Municipal de Saldanha Marinho/Saldanha Marinho Hospital São Salvador/Salvador do Sul Hospital São Roque/Severiano de Almeida

Hospitais estaduais e municipais que receberão os recursos

Hospital público beneficiado/Município/Número de leitos

Hospital Alvorada/Alvorada/Acima de 100 Hospital João Paulo II/Áurea/Até 99 Hospital de Butiá/Butiá/Até 99 Hospital Padre Jeremias/Cachoeirinha/Acima de 100 Hospital São José/Cambará do Sul/Até 99 Hospital de Campinas do Sul/Campinas do Sul/Até 99 Hospital Universitário Canoas/Canoas/Acima de 100 Hospital de Pronto Socorro de Canoas/Canoas/Acima de 100 Hospital de Charqueadas/Charqueadas/Até 99 Hospital Santa Terezinha/Erechim/Acima de 100 Hospital Getúlio Vargas/Estância Velha/Até 99 Hospital Municipal São Camilo/Esteio/Acima de 100 Hospital Municipal Bom Pastor/Fortaleza dos Valos/Até 99 Hospital Regional Nelson Cornetet/Guaíba/Até 99 Hospital de Caridade de Jaguari/Jaguari/Até 99 Hospital de Lavras do Sul/Lavras do Sul/Até 99 Hospital Rino Fantin/Mariano Moro/Até 99 Hospital Municipal de Novo Hamburgo/Novo Hamburgo/Acima de 100 SHP Hospital Panambi/Panambi/Até 99 Hospital Presidente Vargas/Porto Alegre/Acima de 100 HPS - Hospital de Pronto Socorro/Porto Alegre/Acima de 100 Hospital Independência/Porto Alegre/Acima de 100 Hospital Restinga e Extremo Sul/Porto Alegre/Acima de 100 Hospital Ana Nery/Rio Pardo/Acima de 100 Hospital Municipal de Saldanha Marinho/Saldanha Marinho/Até 99 Hospital Aderbal Schneider/Salto do Jacuí/Até 99 Hospital Santo Antônio da Patrulha/Santo Antônio da Patrulha/Até 99 Hospital São José do Norte/São José do Norte/Até 99 Hospital Centenário/São Leopoldo/Acima de 100 Hospital de Caridade São Roque/São Pedro do Sul/Até 99 Hospital Municipal Getúlio Vargas/Sapucaia do Sul/Acima de 100 Hospital Nossa Senhora do Carmo/Tapes/Até 99 Hospital Bom Jesus/Taquara/Até 99 Hospital Tramandaí/Tramandaí/Acima de 100 Hospital Viamão/Viamão/Acima de 100

Os municípios de Áurea, Fortaleza dos Valos, Mariano Moro e Saldanha Marinho receberão recursos destinados tanto aos HPPs como aos hospitais municipais.