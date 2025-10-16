Instituto Estadual do Livro divulga obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2025

55 996446296
A Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL), anuncia as obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2025. Os vencedores de cada categoria serão conhecidos em cerimônia a ser realizada em 13 de novembro, durante a Feira do Livro de Porto Alegre, na qual receberão troféu e premiação de R$ 5 mil. Além disso, o “Livro do Ano” ganhará um troféu e mais R$ 5 mil, totalizando R$ 10 mil.
As comissões de avaliação, compostas por professores, escritores e profissionais da área do livro, indicaram três títulos em cada um dos segmentos do concurso: Narrativa Longa, Narrativa Curta, Poesia, Infantil, Juvenil e Não Ficção. O IEL recebeu a inscrição de 381 obras, das quais 334 tiveram sua inscrição homologada. Mais detalhes sobre o Prêmio, regulamento e histórico do certame estão disponíveis no site do Instituto . Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] .
Organizado pelo IEL, o Prêmio Minuano de Literatura é realizado desde 2018. Tem como objetivo ressaltar e reconhecer a produção literária gaúcha, contribuindo para sua divulgação e para o incentivo à leitura e à produção escrita. Podem participar escritores nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul com obras publicadas. Desde 2024, além de troféu, é conferida premiação em dinheiro aos vencedores. Em 2025, a soma das premiações em dinheiro atinge o valor de R$ 35 mil, contribuindo para fortalecer a cadeia produtiva do livro.
Lista dos finalistas
Texto: Ascom IEL
Edição: Secom
