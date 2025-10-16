WhatsApp

Região

Homem é preso em flagrante em Chiapetta por posse ilegal de arma, munições, contrabando e animais silvestres

Polícia

16/10/2025 13h40
Por: Júlio Santos
Foto: Polícia Civil
Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Chiapetta, com apoio das delegacias de Santo Augusto, São Martinho e da PATRAM de Três Passos, prendeu em flagrante, na quinta-feira, 16, um homem por porte ilegal de arma de fogo e munições, posse de cigarros contrabandeados e manutenção em cativeiro de animais silvestres.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram, em um sítio de propriedade do suspeito, situado na Linha Modesta, interior do município, uma espingarda de pressão adulterada para calibre .22, 47 munições do mesmo calibre e seis caixas de cigarros de origem paraguaia, totalizando 2.400 carteiras.

Em um bar pertencente ao investigado, localizado na Avenida Ipiranga, área urbana de Chiapetta, foram encontrados um macaco mantido em gaiola e um papagaio, ambos espécies da fauna silvestre brasileira.

Os animais foram apreendidos e recolhidos pela PATRAM, que acompanhou toda a ação policial.

Diante das provas, a Autoridade Policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e munições, contrabando de cigarros e crimes ambientais, conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).

O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Chiapetta para os procedimentos legais e, posteriormente, conduzido ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.

