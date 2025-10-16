WhatsApp

Barra do Guarita

Evento do Outubro Rosa reúne centenas de mulheres em Barra do Guarita

Saúde

16/10/2025 17h32
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na tarde de quarta-feira, dia 15, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu a 2ª Ação do Outubro Rosa, um momento especial dedicado à prevenção, informação e cuidado com a saúde da mulher.

O evento reuniu mais de 200 mulheres da cidade e do interior, que participaram de palestras e atividades de integração, reforçando a importância do autocuidado e da detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero.

A Administração Municipal e a Secretaria de Saúde agradecem a todas as participantes e profissionais envolvidos, que fizeram deste encontro um verdadeiro gesto de amor e cuidado com a vida.

