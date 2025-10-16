WhatsApp

Miraguaí

Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí

Trânsito

16/10/2025 18h24
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação Bombeiros Voluntários
Imagem: Divulgação Bombeiros Voluntários

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (16), nas proximidades da localidade de Tronqueiras, interior de Miraguaí. Conforme as primeiras informações, um veículo acabou capotando, deixando ao menos uma pessoa presa às ferragens.

Equipes dos Bombeiros Voluntários e do Samu estão no local realizando o atendimento à vítima e os procedimentos de resgate.

A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela via, que segue parcialmente bloqueada durante o trabalho das equipes de emergência.

Mais informações serão divulgadas assim que os detalhes forem confirmados pelas autoridades.

Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

