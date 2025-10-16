Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos

Na tarde de quinta-feira, 16, durante a Operação Força Total – 20ª Edição, a Brigada Militar, por meio da Força Tática do 7º BPM, prendeu um homem por tráfico de drogas em Três Passos.

Durante patrulhamento tático, os policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência já conhecida por denúncias de tráfico. Um dos homens tentou fugir e arremessou uma sacola plástica para o lado do imóvel, sendo abordado em seguida.

Na sacola, foram encontradas 22 porções de cocaína, uma balança de precisão, R$ 212,00 em dinheiro e um celular.

O suspeito foi encaminhado ao hospital para exame médico e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o flagrante.

A ação integra as atividades da Operação Força Total, reforçando o combate ao tráfico de entorpecentes e a promoção da segurança pública na região.

Comunicação Social 7°BPM