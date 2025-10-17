WhatsApp

Região

Unimed Noroeste/RS conquista, pela décima vez consecutiva, prêmio Top Ser Humano da ABRH-RS

Saúde

17/10/2025 09h16
Por: Júlio Santos
01 – Tema do case premiado, Programa de Compliance Trabalhista, tem como objetivo promover relações de trabalho mais justas, saudáveis e transparentes
01 – Tema do case premiado, Programa de Compliance Trabalhista, tem como objetivo promover relações de trabalho mais justas, saudáveis e transparentes

A Unimed Noroeste/RS está entre as vencedoras do Top Ser Humano 2025 – Categoria Organização. A lista de agraciados foi divulgada na manhã desta quinta-feira, 16, pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS). Neste ano, a cooperativa concorreu com o case “Compliance trabalhista: construindo um ambiente de trabalho seguro e ético para trabalhar”. Este é o décimo ano consecutivo que a cooperativa se destaca. A cerimônia de entrega da premiação está marcada para 27 de novembro, em Porto Alegre. Neste ano, a cooperativa será agraciada ainda com o Prêmio Mérito Ser Humano, concedido a empresas que conquistaram por cinco vezes o Top Ser Humano, em um período de seis anos.

O case premiado nesta edição é uma iniciativa desenvolvida pela área de Gestão de Pessoas, que visa assegurar a conformidade da legislação vigente, normas internas e regulamentações, refletindo a valorização das pessoas e a sustentabilidade do negócio. A iniciativa visa promover um ambiente laboral ético em um cenário regulatório complexo, que acaba sendo um grande desafio para as organizações na atualidade.

Recebemos com muita alegria a notícia da conquista de mais um Top Ser Humano. Novamente, estamos sendo reconhecidos pelo nosso compromisso com a valorização das pessoas”, comemora o presidente do Conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, médico Volnei Santos Malheiros. Segundo o gestor, o case inscrito sintetiza “o empenho e a responsabilidade da cooperativa em constituir um ambiente cada vez mais íntegro e comprometido com a essência cooperativista”.

Para a gerente de Recursos Humanos da Unimed Noroeste/RS, Sandra Carneiro, o Top Ser Humano é um relevante reconhecimento para as práticas de Gestão de Pessoas.Nossas conquistas se configuram em incentivo para continuarmos aprimorando nossas práticas. Que possamos também servir de inspiração para demais organizações que buscam qualificar suas ações voltadas às pessoas”, comenta a gerente.

Estruturado no tripé prevenção, detecção e correção, o Programa de Compliance Trabalhista tem como objetivo promover relações de trabalho mais justas, saudáveis e transparentes. A estratégia inclui treinamentos, gestão documental e de processos, além da adoção de ferramentas para proteção de dados e ações voltadas à qualidade de vida dos colaboradores.

Neste ano, 45 cases estão sendo premiados pelo Top Ser Humano. Além da Unimed Noroeste/RS, a Unimed Porto Alegre também será agraciada com o troféu. A premiação integra ainda o Top Cidadania, no qual o Instituto Unimed/RS teve destaque com o Programa Viver Bem na Escola, uma iniciativa que foi estendida recentemente à Unimed Noroeste/RS, beneficiando alunos de escolas públicas de Ijuí. As Unimeds Erechim e Porto Alegre também figuram na lista de vencedores. Segundo a ABRH-RS, os Prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania 2025 reconhecem iniciativas que inspiram o desenvolvimento humano, a gestão de pessoas e o compromisso social.

 

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados