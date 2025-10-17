WhatsApp

Região

Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região

Polícia

17/10/2025 12h49
Por: Júlio Santos
Foto: Polícia Civil
Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, deflagrou na manhã de sexta-feira, 17, a Operação Vínculos, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na cidade.

Durante a ação, foram cumpridas 14 ordens judiciais nos municípios de Chiapetta, Ijuí, Tenente Portela e Três Passos, sendo sete mandados de busca e apreensão e sete prisões preventivas.

Os investigados são suspeitos de organizar a venda de entorpecentes em pontos estratégicos de Tenente Portela. As investigações tiveram início em janeiro deste ano, após uma apreensão de cocaína, crack e maconha realizada pela Brigada Militar.

A operação contou com a participação de policiais civis das Delegacias vinculadas à 22ª Delegacia de Polícia Regional de Três Passos (22ª DPRI).

