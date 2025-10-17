WhatsApp

Educação

Governador entrega premiação do Simulado Saeb 2025 no Instituto Estadual de Educação Paulo Gama, em Porto Alegre

A manhã desta sexta-feira (17/10) foi especial para os 630 estudantes do Instituto Estadual de Educação Paulo Gama, em Porto Alegre. A escola foi e...

17/10/2025 16h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Cerimônia contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Cerimônia contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

A manhã desta sexta-feira (17/10) foi especial para os 630 estudantes do Instituto Estadual de Educação Paulo Gama, em Porto Alegre. A escola foi escolhida para receber a entrega simbólica da premiação do Simulado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A cerimônia contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira, que premiaram os 27 alunos da Paulo Gama que mais se destacaram na avaliação. Também foram anunciados os nove sorteados da escola que foram contemplados com os prêmios de participação.

Em tom de comemoração, o evento teve direito a apresentações musicais e à entrega de certificados para os alunos premiados. A escola Paulo Gama, que recentemente passou a adotar o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), alcançou a marca de mais de 90% de participação no simulado. Ao todo, representantes de nove turmas da instituição foram chamados para receber os prêmios, que valorizaram o esforço e a dedicação aos estudos.

“Uma prova não serve apenas para dar uma nota, mas para nos mostrar se o aprendizado está acontecendo. É por meio dessas avaliações que conseguimos entender se o trabalho dos professores e de toda a escola está atingindo o objetivo de preparar os alunos para o futuro. Por isso, a participação é fundamental. Quanto mais estudantes envolvidos, mais precisos serão os resultados e mais eficazes as ações para melhorar a educação. Essa premiação reconhece o esforço e a dedicação de cada aluno, professor e servidor. E mostra que o prêmio é real, que o mérito tem valor. Agora, com o Saeb, teremos novas oportunidades de premiar as escolas e os alunos que se destacarem. Nosso compromisso é valorizar quem se empenha e garantir que a rede estadual siga avançando na aprendizagem”, destacou o governador.

“Uma prova não serve apenas para dar uma nota, mas para nos mostrar se o aprendizado está acontecendo
“Uma prova não serve apenas para dar uma nota, mas para nos mostrar se o aprendizado está acontecendo", disse Leite -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

A lista completa dos premiados em 1.836 escolas da Rede Estadual será publicada até o final do dia, em edição extra do Diário Oficial.

Para receber os valores dos prêmios, em 27 de outubro, será disponibilizado um recurso na plataforma do Escola RS - Gestor para que as escolas façam o cadastro das chaves Pix ou das contas bancárias dos estudantes e/ou responsáveis que tiverem direito às premiações. Os valores começarão a ser pagos em novembro.

Simulado Saeb

Aplicado entre 8 e 18 de setembro nas escolas estaduais, o Simulado Saeb foi uma iniciativa da Secretaria da Educação (Seduc) que alcançou mais de 167 mil participantes, representando 93% do público estimado.

Na abertura da solenidade, o governador Eduardo Leite parabenizou os estudantes, ressaltando o trabalho conjunto da comunidade escolar na preparação para as provas do Saeb, que serão realizadas entre 20 e 31 de outubro.

A titular da Seduc afirmou que o Simulado Saeb, além de ser uma forma de familiarizar os estudantes com o modelo da prova, é uma política pública que promove o engajamento das escolas, incentivando o empenho nos estudos.

"Na semana que vem, vamos fazer a prova do Saeb, que vai mostrar para o Brasil a potência da educação gaúcha. A mobilização de vocês foi fenomenal. Tivemos 523 escolas com 100% de participação. Aqui na Paulo Gama, no Ensino Médio, foi mais de 91,7%. Isso é histórico", destacou Raquel.

A titular da Seduc, Raquel Teixeira, destacou que o Simulado Saeb é uma política pública que incentiva o empenho nos estudos -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
A titular da Seduc, Raquel Teixeira, destacou que o Simulado Saeb é uma política pública que incentiva o empenho nos estudos -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

"Meu respeito e minha admiração a um corpo de professores dedicado e competente. Vocês, professores, permitiram aos alunos serem premiados e reconhecidos, contribuindo para que na vida, além da prova, eles de fato tenham o sucesso que merecem, para que possam voar alto e realizar seus sonhos. É isso que a gente quer", enfatizou.

Valorização da dedicação dos alunos

O diretor da instituição, Cristian Morais, expressou o sentimento da escola Paulo Gama ao ver os estudantes reconhecidos pelos seus resultados nas provas. "É um momento histórico para a nossa escola e para a nossa comunidade, mostrando que estamos valorizando o esforço e a dedicação de cada um de vocês. Na prova para valer, vamos mostrar que temos a capacidade de transformar a nossa educação pública e que seremos pioneiros no Estado", declarou o diretor.

Ele também agradeceu os repasses feitos por meio dos programas do Estado, como o Agiliza Educação. "Todos os investimentos que temos feito, como o quadro branco, o ar-condicionado e a merenda de qualidade, têm sido com recursos do governo do Estado. Temos que ter orgulho da nossa escola", concluiu.

Prêmios e reconhecimento

Como parte do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, os estudantes premiados receberão valores em dinheiro, conforme o desempenho obtido: R$ 2 mil para o primeiro lugar; R$ 1 mil para o segundo; e R$ 500 para o terceiro. Além disso, haverá o sorteio de um aluno por turma participante, que também será contemplado com R$ 1 mil.

Os prêmios contemplam os alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Para participar da premiação, as turmas precisavam alcançar ao menos 80% de presença na aplicação do Simulado. O índice foi atingido por 94% das turmas da Rede Estadual.

Estudantes premiados receberão valores em dinheiro, conforme o desempenho obtido na avaliação -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Estudantes premiados receberão valores em dinheiro, conforme o desempenho obtido na avaliação -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Sobre o Saeb

O Saeb é uma avaliação nacional aplicada a cada dois anos em escolas públicas de todo o país, sob responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os resultados servem de base para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), um dos principais indicadores da qualidade do ensino no Brasil.

A partir desses dados, redes estaduais e municipais conseguem obter um diagnóstico mais preciso da realidade das escolas e desenvolver políticas públicas voltadas à melhoria da aprendizagem e à promoção da equidade educacional.

Lista dos estudantes premiados no IEE Paulo Gama

Premiação por desempenho

Ensino Médio - 3ª Série

  • Turma 1311
    Amanda Santos da Silva
    Ana Clara Silva do Nascimento
    Ana Laura Silva do Nascimento
  • Turma 1312
    Kauanne Pereira da Silva
    Camilli Eduarda Vargas
    Andressa Quinteiro dos Santos
  • Turma 1321
    Maria Eduarda Esnal Rodrigues
    Luisa Weber Soares
    Ana Beatriz Rogalski Machado

Ensino Fundamental - 5º Ano

  • Turma 511
    Cristina Quinteiro dos Santos
    Manuela dos Reis Lacerda
    Pérola dos Santos Rodrigues
  • Turma 521
    Eliseu Vieira Urias
    Richard Bandeira Severo Martins
    Sofia Carolina Munhoz da Rosa
  • Turma 522
    João Vitor Feijó da Silva
    Gabrielly Anelo da Silva
    Pedro Henrique de Moura Avila

Ensino Fundamental - 9º Ano

  • Turma 911
    Viviane Nascimento Holz
    Victor Akon Henrique Cavalheiro
    Rafael Chiabotto Nogueira
  • Turma 912
    Elaine de Oliveira Keller da Silveira
    Lara Vitória Azambuja da Cruz
    Bruno Benites Marques
  • Turma 921
    Pedro Henrique Tavares Vaniel
    Isaac Helfensteller dos Santos Brum
    Nicollas da Silva Gonçalves

Premiação por participação (sorteio)

Ensino Médio – 3ª Série

  • Turma 1311
    Karolaine Ribeiro da Silva
  • Turma 1312
    Carlos Eduardo Balhejos Ramos dos Santos
  • Turma 1321
    Thyago Elisandro Vargas Maia

Ensino Fundamental – 5º Ano

  • Turma 511
    Filipi Cayam Castanheira da Silva
  • Turma 521
    Arthur dos Anjos Castanho
  • Turma 522
    Sophia Rayana Vieira Tobias

Ensino Fundamental – 9º Ano

  • Turma 911
    Thalliany Cristiele Ximendes de Souza
  • Turma 912
    Kaique Soares Correa
  • Turma 921
    Joana Severo de Oliveira Lemos

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

