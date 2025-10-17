WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Seco
Ipiranga
Sicredi
Império
Sala
Tarzan
APPATA
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Fitness
Seu Manoel
Niederle
Rádio Municipal
Saúde

Mortalidade por câncer de mama cai 8,9% no RS em 2024, apesar de Estado possuir terceira maior incidência da doença no país

Em 2024, o Rio Grande do Sul apresentou queda de 8,9% nos óbitos de mulheres em decorrência do câncer de mama, mesmo registrando a terceira maior i...

17/10/2025 16h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

Em 2024, o Rio Grande do Sul apresentou queda de 8,9% nos óbitos de mulheres em decorrência do câncer de mama, mesmo registrando a terceira maior incidência da doença no país, com 4.842 novos casos. Foram 1.399 falecimentos em 2024 contra 1.536 de 2023.

Os dados preliminares fazem parte da edição de 2025 do Boletim Epidemiológico da Situação do Câncer de Mama no Estado do RS . O material foi divulgado nesta sexta-feira (17/10) pela Secretaria da Saúde (SES) como parte das ações do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

No total de casos da doença, o Rio Grande do Sul aparece atrás de São Paulo (14.327) e Minas Gerais (6.575). De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), foram 1.122 casos a mais do que a média de 3.720 esperados para o triênio 2023-2025 no Estado, uma diferença de 30%.

Por sua vez, o resultado dos óbitos, de 24,2 por 100 mil mulheres, ficou abaixo da previsão para o ano passado (25,4 por 100 mil mulheres) – foram 137 mortes a menos do que o previsto. O número é inferior também aos registros de 2022 (24,8) e de 2023 (26,5). Também houve reversão na alta dos óbitos registrada em 2023 (1.536) em relação a 2022 (1.435).

O resultado, no entanto, varia conforme o critério raça/cor. Entre a população branca, foram 27,86 óbitos de mulheres por 100 mil, ficando acima da meta estadual e do resultado geral. A taxa entre mulheres pardas foi de 10,02 por 100 mil e pretas, de 20,37 por 100 mil.

Comparando o ano de 2023 a 2024, houve queda de 2,97 pontos percentuais (de 30,83 para 27,86) na taxa de mortalidade da população branca, enquanto na população parda houve aumento de 1,02 (de 9 para 10,02). Na população negra, ocorreu queda de 2,48 (de 22,85 para 20,37).

Sobre a doença

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais na mama, formando um tumor. Excluído o câncer de pele não melanoma, é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, sendo também uma das principais causas de mortalidade na população feminina do Estado. O diagnóstico e o tratamento precoces, no entanto, aumentam as chances de cura e de sobrevivência.

"A fim de diminuir os óbitos por câncer de mama, ações de controle da doença são fundamentais. Entre elas estão a promoção do diagnóstico precoce e o rastreamento da população-alvo, ou seja, é importante verificar o câncer de mama em estágios iniciais em pessoas assintomáticas", explica a analista em Saúde Franciele Vasconcellos, da Seção de Saúde da Mulher do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde (Dapps) da SES.

Incidência em queda

A taxa de incidência de câncer de mama no Estado foi de 83,79 casos novos para cada 100 mil mulheres em 2024, com ligeira queda em relação à incidência no ano anterior, que foi de 89,53 por 100 mil. O maior número de casos novos de câncer de mama se concentrou em mulheres entre 50 e 69 anos, com 49,2% do total de casos. Essa é justamente a faixa etária em que são mais frequentes e recomendados os exames de rastreamento.

A segunda maior incidência – 20,3% – ocorreu na população feminina entre 40 e 49 anos, enquanto no grupo de mulheres acima de 74 anos os casos equivaleram a 11,7% do total.

Com a maior população feminina do Estado, Porto Alegre concentra o maior número de casos registrados, com uma incidência de 82 novos casos por 100 mil mulheres. A maior taxa de incidência, contudo, foi no município de Guabiju, na Serra, com 571,43 por 100 mil. Já no caso da mortalidade por câncer de mama, Vista Alegre do Prata (257,07 por 100 mil), São Domingos do Sul (214,9) e Chapada (201,33) têm as maiores taxas.

Baixa cobertura

De acordo com o boletim, ações de prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce e início do tratamento em tempo oportuno contribuem para o aumento da taxa de sobrevivência. No Estado, segundo o Inca, a taxa de cobertura (porcentagem de mulheres que fizeram uma mamografia para o rastreamento do câncer de mama) é de 26%. O índice fica abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ainda que levemente acima da taxa de cobertura no país (24%).

As regiões de Saúde das Araucárias (46%) e do Alto Uruguai (39%) apresentam as maiores coberturas no Rio Grande do Sul, enquanto no Pampa (13%) e na região Carbonífeira (15%) foram registradas as menores.

Texto: Ascom SES
Edição: Felipe Borges/Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
© Marcello Casal JrAgência Brasil Ministério da Saúde lança campanha de enfrentamento à sífilis
01 – Tema do case premiado, Programa de Compliance Trabalhista, tem como objetivo promover relações de trabalho mais justas, saudáveis e transparentes Unimed Noroeste/RS conquista, pela décima vez consecutiva, prêmio Top Ser Humano da ABRH-RS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h06
17°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
17°

Sensação

0.76 km/h

Vento

98%

Umidade

Lazzaretti
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicredi
Seco
Unimed
Raffaelli
APPATA
Fitness
F&J Santos
Mercado do povo
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Meganet
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicredi
Raffaelli
Sala
Império
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Meganet
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado do povo
F&J Santos
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Últimas notícias
Há 6 horas Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Há 8 horas Aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão
Há 8 horas Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira
Há 8 horas Governo do Estado divulga lista dos estudantes premiados no Simulado Saeb 2025
Há 8 horas Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
Fitness
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Império
APPATA
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Seco
Unimed
Meganet
Mais lidas
1
Há 4 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 7 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 4 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 6 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
5
Há 18 horas Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Ponto Grill
Unimed
Ipiranga
Império
APPATA
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seco
Meganet
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sala
Sicredi
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados