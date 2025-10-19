WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Tarzan
Sala
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
Folha Popular
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Niederle
Seu Manoel
Sicoob
Unimed
Seco
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ipiranga
Saúde

AVC mata uma pessoa a cada seis minutos no Brasil

Custo hospitalar com internação foi de quase R$ 1 bi em seis anos

19/10/2025 10h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O acidente vascular cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, figura atualmente como uma das principais causas de morte e incapacidade física no mundo. Dados da consultoria especializada em gestão de saúde e custos hospitalares Planisa indicam que, a cada 6,5 minutos, uma pessoa morre em razão do AVC no país.

Os números revelam ainda custos hospitalares relacionados ao tratamento do AVC no sistema de saúde brasileiro. Entre 2019 e setembro de 2024, foram contabilizadas 85.839 internações, com permanência média de 7,9 dias por paciente, resultando em mais de 680 mil diárias hospitalares.

Desse total de diárias, 25% foram em unidades de terapia intensiva (UTI) e 75% em enfermarias . No período analisado, os gastos acumulados chegaram a R$ 910,3 milhões, sendo R$ 417,9 milhões em diárias críticas e R$ 492,4 milhões em diárias não críticas. Apenas em 2024, até setembro, o montante já ultrapassava R$ 197 milhões.

O levantamento mostra que, ao longo dos anos, houve crescimento constante dos custos, que praticamente dobraram entre 2019 e 2023, passando de R$ 92,3 milhões para R$ 218,8 milhões. O aumento acompanha a alta no número de internações por AVC, que saltou de 8.380 em 2019 para 21.061 em 2023.

>>Organização Mundial do AVC alerta que 90% dos derrames são preveníveis

Entenda

De acordo com o Ministério da Saúde, o AVC acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. O quadro acomete mais homens e, quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento, maiores as chances de recuperação.

A pasta classifica como primordial estar atento a sinais e sintomas como confusão mental; alteração da fala e da compreensão; alteração na visão (em um ou em ambos os olhos); dor de cabeça súbita, intensa e sem causa aparente; alteração do equilíbrio, tontura ou alteração no andar; e fraqueza ou formigamento em um lado do corpo.

O diagnóstico do AVC é feito por meio de exames de imagem que permitem identificar a área do cérebro afetada e o tipo do derrame cerebral – isquêmico ou hemorrágico. A tomografia computadorizada de crânio, segundo o ministério, é o método mais utilizado para a avaliação inicial, demonstrando sinais precoces de isquemia.

Os fatores de risco listados pela pasta incluem hipertensão; diabetes tipo 2; colesterol alto; sobrepeso; obesidade; tabagismo; uso excessivo de álcool; idade avançada; sedentarismo; uso de drogas ilícitas; e histórico familiar, além de ser do sexo masculino.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Programa Imuniza Escola é reconhecido como Melhor Prática em Medicina do Ano pela Associação Médica do RS
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
- Mortalidade por câncer de mama cai 8,9% no RS em 2024, apesar de Estado possuir terceira maior incidência da doença no país
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
19°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:
18°

Sensação

3.24 km/h

Vento

49%

Umidade

Mercado Balestrin
Ipiranga
Sala
Lazzaretti
Mercado do povo
Seu Manoel
Meganet
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seco
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Império
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Unimed
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Seu Manoel
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Sicoob
APPATA
Império
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seco
Sicredi
Tarzan
Unimed
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 2 horas Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
Há 3 horas Concurso 2929: Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 76 milhões
Há 5 horas AVC mata uma pessoa a cada seis minutos no Brasil
Há 7 horas Com mais de 2,3 mil kits entregues, Solo Saudável impulsiona produtividade e preserva a terra
Há 22 horas Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
Ponto Grill
Sala
Mercado do povo
Seco
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Sicredi
Rádio Municipal
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Império
Raffaelli
Fitness
Meganet
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 5 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 2 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 6 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 2 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
5
Há 2 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
Meganet
Império
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seco
Ipiranga
Sicoob
Ipiranga
F&J Santos
Fitness
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Tarzan
Rádio Municipal
Seco
Sala
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Raffaelli
Império
Agro Niederle
Seu Manoel
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados