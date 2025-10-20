Tenente Portela realiza Encontro Regional sobre autocuidado e prevenção

O Encontro Regional “Autocuidado – mais que necessário, um ato de amor” foi realizado na quinta-feira, 16, no Centro Cultural de Tenente Portela. A iniciativa foi promovida pela 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, em parceria com o Hospital Santo Antônio (HSA), Secretaria Municipal de Saúde, SER Mulher RS e Liga Feminina de Combate ao Câncer.

A programação contou com a apresentação do projeto SER Mulher HSA, atividades de bem-estar conduzidas pelo Grupo de Humanização do Hospital Santo Antônio e a palestra “Diagnóstico e Prevenção do Câncer de Mama”, que destacou a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde feminina.

Um dos momentos mais marcantes foi o desfile da equipe do CRAS, que apresentou sombrinhas confeccionadas em crochê pelas participantes do serviço, alusivas ao Outubro Rosa, simbolizando união, sensibilidade e força das mulheres na luta contra o câncer de mama.

O evento contou com a presença do prefeito em exercício Claudenir Scherer, secretários municipais, equipes técnicas das secretarias e representantes da comunidade.

Integrando as ações do Outubro Rosa, o encontro reforçou a importância do autocuidado, da prevenção e do apoio mútuo entre mulheres, fortalecendo a rede de atenção à saúde e valorizando iniciativas que promovem o bem-estar e a vida.