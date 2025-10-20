WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Seco
Niederle
Sicredi
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Folha Popular
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Mercado do povo
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Tenente Portela

Tenente Portela realiza Encontro Regional sobre autocuidado e prevenção

Saúde

20/10/2025 10h44
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O Encontro Regional “Autocuidado – mais que necessário, um ato de amor” foi realizado na quinta-feira, 16, no Centro Cultural de Tenente Portela. A iniciativa foi promovida pela 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, em parceria com o Hospital Santo Antônio (HSA), Secretaria Municipal de Saúde, SER Mulher RS e Liga Feminina de Combate ao Câncer.

A programação contou com a apresentação do projeto SER Mulher HSA, atividades de bem-estar conduzidas pelo Grupo de Humanização do Hospital Santo Antônio e a palestra “Diagnóstico e Prevenção do Câncer de Mama”, que destacou a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde feminina.

Um dos momentos mais marcantes foi o desfile da equipe do CRAS, que apresentou sombrinhas confeccionadas em crochê pelas participantes do serviço, alusivas ao Outubro Rosa, simbolizando união, sensibilidade e força das mulheres na luta contra o câncer de mama.

O evento contou com a presença do prefeito em exercício Claudenir Scherer, secretários municipais, equipes técnicas das secretarias e representantes da comunidade.

Integrando as ações do Outubro Rosa, o encontro reforçou a importância do autocuidado, da prevenção e do apoio mútuo entre mulheres, fortalecendo a rede de atenção à saúde e valorizando iniciativas que promovem o bem-estar e a vida.

  • Tenente Portela realiza Encontro Regional sobre autocuidado e prevenção
  • Tenente Portela realiza Encontro Regional sobre autocuidado e prevenção
  • Tenente Portela realiza Encontro Regional sobre autocuidado e prevenção
  • Tenente Portela realiza Encontro Regional sobre autocuidado e prevenção
  • Tenente Portela realiza Encontro Regional sobre autocuidado e prevenção
  • Tenente Portela realiza Encontro Regional sobre autocuidado e prevenção
  • Tenente Portela realiza Encontro Regional sobre autocuidado e prevenção
  • Tenente Portela realiza Encontro Regional sobre autocuidado e prevenção
  • Tenente Portela realiza Encontro Regional sobre autocuidado e prevenção
  • Tenente Portela realiza Encontro Regional sobre autocuidado e prevenção
  • Tenente Portela realiza Encontro Regional sobre autocuidado e prevenção
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Vista Gaúcha recebe R$ 195,9 mil para melhorias na Unidade Básica de Saúde
© Arquivo/Agência Brasil Pesquisa do Butantan padroniza nomenclatura de vírus da dengue
© Tânia Rêgo/Agência Brasil AVC mata uma pessoa a cada seis minutos no Brasil
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
21°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
20°

Sensação

3.18 km/h

Vento

50%

Umidade

Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Império
Seco
Fitness
Meganet
Sala
Tarzan
Unimed
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Império
Meganet
Raffaelli
Ipiranga
Sala
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha recebe R$ 195,9 mil para melhorias na Unidade Básica de Saúde
Derrubadas - RS
Nova grade aradora reforça ações da Prefeitura de Derrubadas no campo
Mercado Balestrin
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Seco
Unimed
Lazzaretti
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 36 minutos Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida
Há 36 minutos Julgamentos com impacto fiscal marcam agenda da semana no Supremo
Há 36 minutos Comissão aprova nova regra para concessão de visita a filhos por pai agressor
Há 36 minutos SP registra 11,2ºC nesta segunda; a mais baixa para outubro em 11 anos
Há 1 hora CAE analisa Pronampe para cooperativas e reconhecimento de professores de creche
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Império
APPATA
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado do povo
F&J Santos
Seco
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 6 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 3 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 7 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
Ponto Grill
Seu Manoel
Seco
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Unimed
Sala
Império
Mecânica Jaime
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Seco
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
Meganet
Unimed
F&J Santos
APPATA
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados