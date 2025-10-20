Nova grade aradora reforça ações da Prefeitura de Derrubadas no campo

A agricultura de Derrubadas continua recebendo investimentos que fortalecem o setor e promovem mais eficiência nas atividades do campo. A Prefeitura adquiriu uma nova grade aradora de 18 discos, por meio de convênio firmado com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Consulta Popular 2024 e da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI).

O investimento total foi de R$ 33.000, sendo R$ 13.500 oriundos do Estado e R$ 19.499 de contrapartida do Município. O equipamento será utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, beneficiando diretamente os produtores locais e ampliando a capacidade de trabalho nas propriedades rurais.

A aquisição faz parte da ampliação das metas do convênio, que já havia possibilitado, anteriormente, a compra de uma semeadora adubadora de arrasto nova, no valor de R$ 89.000, sendo R$ 36.409 de recursos estaduais e R$ 52.590 de contrapartida municipal.

Com as duas etapas concluídas, o investimento total soma R$ 122.000, dos quais R$ 49.910 são provenientes do Governo do Estado e R$ 72.089 representam o aporte do Município.

O secretário de Agricultura, Rodrigo Vendrusculo, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento sustentável do campo.

“Esses investimentos são resultado do trabalho conjunto entre o Governo do Estado e o Município, garantindo mais eficiência e modernização para o setor agrícola. Esta é a terceira grade aradora adquirida pela Prefeitura de Derrubadas apenas neste ano, fortalecendo a produção rural e valorizando a agricultura familiar”, destacou.