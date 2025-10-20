WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Seco
APPATA
Tarzan
Sala
Mercado do povo
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Folha Popular
Sicredi
Império
Unimed
F&J Santos
Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Derrubadas

Nova grade aradora reforça ações da Prefeitura de Derrubadas no campo

Agricultura

20/10/2025 11h07
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A agricultura de Derrubadas continua recebendo investimentos que fortalecem o setor e promovem mais eficiência nas atividades do campo. A Prefeitura adquiriu uma nova grade aradora de 18 discos, por meio de convênio firmado com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Consulta Popular 2024 e da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI).

O investimento total foi de R$ 33.000, sendo R$ 13.500 oriundos do Estado e R$ 19.499 de contrapartida do Município. O equipamento será utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, beneficiando diretamente os produtores locais e ampliando a capacidade de trabalho nas propriedades rurais.

A aquisição faz parte da ampliação das metas do convênio, que já havia possibilitado, anteriormente, a compra de uma semeadora adubadora de arrasto nova, no valor de R$ 89.000, sendo R$ 36.409 de recursos estaduais e R$ 52.590 de contrapartida municipal.

Com as duas etapas concluídas, o investimento total soma R$ 122.000, dos quais R$ 49.910 são provenientes do Governo do Estado e R$ 72.089 representam o aporte do Município.

O secretário de Agricultura, Rodrigo Vendrusculo, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento sustentável do campo.

“Esses investimentos são resultado do trabalho conjunto entre o Governo do Estado e o Município, garantindo mais eficiência e modernização para o setor agrícola. Esta é a terceira grade aradora adquirida pela Prefeitura de Derrubadas apenas neste ano, fortalecendo a produção rural e valorizando a agricultura familiar”, destacou.
  • Nova grade aradora reforça ações da Prefeitura de Derrubadas no campo
  • Nova grade aradora reforça ações da Prefeitura de Derrubadas no campo
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Agronegócio de Santa Catarina bate recordes e reforça protagonismo nacional
Foto: Reprodução/Secom SC Com mais de 2,3 mil kits entregues, Solo Saudável impulsiona produtividade e preserva a terra
Foto: Reprodução/Secom SC Governo de SC entrega mais 60 equipamentos agrícolas beneficiando 31 municípios
DerrubadasDerrubadas - RS Derrubadas
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
21°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
20°

Sensação

3.18 km/h

Vento

50%

Umidade

Império
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Sala
Tarzan
APPATA
Sicredi
Mercado Balestrin
Meganet
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Unimed
Ipiranga
Seu Manoel
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Unimed
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Império
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Fitness
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha recebe R$ 195,9 mil para melhorias na Unidade Básica de Saúde
Derrubadas - RS
Nova grade aradora reforça ações da Prefeitura de Derrubadas no campo
Raffaelli
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ponto Grill
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Sala
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Seco
Meganet
Últimas notícias
Há 37 minutos Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida
Há 37 minutos Julgamentos com impacto fiscal marcam agenda da semana no Supremo
Há 37 minutos Comissão aprova nova regra para concessão de visita a filhos por pai agressor
Há 37 minutos SP registra 11,2ºC nesta segunda; a mais baixa para outubro em 11 anos
Há 1 hora CAE analisa Pronampe para cooperativas e reconhecimento de professores de creche
Mercado Balestrin
Unimed
Sicredi
APPATA
Sala
Lazzaretti
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Seco
Império
Meganet
Mais lidas
1
Há 6 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 3 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 7 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
Sicoob
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Agro Niederle
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Império
Rádio Municipal
Seco
Ipiranga
Sala
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Lazzaretti
Raffaelli
APPATA
Meganet
Raffaelli
Sala
Unimed
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Agro Niederle
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados