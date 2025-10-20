Vista Gaúcha recebe R$ 195,9 mil para melhorias na Unidade Básica de Saúde

O município de Vista Gaúcha foi contemplado com um recurso financeiro no valor de R$ 195.898,69, destinado à adequação da Unidade Básica de Saúde (UBS). O valor é proveniente de projeto encaminhado ao Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Saúde.

Os recursos já estão disponíveis na conta da Prefeitura, e o processo de licitação está em andamento para definir a empresa responsável pela execução das obras de melhoria na UBS.

De acordo com o prefeito Claudemir José Locatelli, o investimento tem como principal objetivo qualificar o atendimento prestado à população. Ele lembrou que a administração municipal já destinou mais de R$ 2 milhões à ampliação, adequação e modernização do Hospital Municipal, reforçando o compromisso da gestão com o fortalecimento da saúde pública.

“Esse investimento será essencial para a modernização da nossa Unidade Básica de Saúde e representa mais um avanço no compromisso de oferecer uma saúde pública de excelência aos vistagauchenses. Estamos determinados a elevar a qualidade de vida da nossa população, e a saúde segue como uma das principais prioridades da nossa gestão”, destacou o prefeito.

O município de Vista Gaúcha segue avançando com importantes investimentos em infraestrutura e serviços públicos, sempre com foco no bem-estar e na qualidade de vida dos cidadãos.

Com informações da Radio A Verdade