Mundo

Apagão na nuvem da Amazon: o que se sabe da pane que afetou apps e serviços no mundo todo

Falha na nuvem da AWS afetou mais de 500 empresas e derrubou sites e aplicativos como Alexa, Zoom, Duolingo e Fortnite nesta segunda-feira (20).

20/10/2025 11h25
Por: Júlio Santos
Fonte: G1
Logotipo da Amazon Web Services (AWS) durante evento na capital da Índia em 8 de outubro de 2025. — Foto: REUTERS/Anushree Fadnavis/Foto de arquivo
Logotipo da Amazon Web Services (AWS) durante evento na capital da Índia em 8 de outubro de 2025. — Foto: REUTERS/Anushree Fadnavis/Foto de arquivo

Uma falha no serviço de nuvem AWS, da Amazon, causou instabilidades em diversos sites e aplicativos no mundo todo nesta segunda-feira (20). A tecnologia da big tech é usada por várias empresas como Sony, Natura, United Airlines, Booking, Perplexity e Fortnite.

A Amazon começou a identificar o problema ainda na madrugada, por volta das 4h11 (horário de Brasília). "Estamos investigando o aumento nas taxas de erro e de latência em vários serviços da AWS", disse a companhia.

O que é a Amazon Web Services (AWS)?

A AWS é a divisão de computação em nuvem da Amazon. Criada inicialmente para atender à própria empresa, hoje oferece serviços como hospedagem de sites, bancos de dados e ferramentas de inteligência artificial. Entre os concorrentes estão o Azure (Microsoft), o Google Cloud, a Oracle e a IBM.

Segundo a agência Reuters, mais de 500 empresas que usam a AWS enfrentam problemas nesta manhã. Entre elas estão a própria Amazon, a assistente virtual Alexa, a rede social Snapchat, o aplicativo de videoconferências Zoom e o app de educação Duolingo (veja abaixo outros serviços afetados).

A big tech ainda não informou o que ocorreu até a última atualização desta reportagem. Por volta das 8h (horário de Brasília), ela disse em sua página de "Integridade de Serviço" que as plataformas atingidas já estavam voltando ao normal.

O que se sabe sobre a pane na Amazon

A companhia informou que a falha está concentrada na região US-EAST-1, que corresponde ao datacenter da AWS localizado no norte da Virgínia, nos Estados Unidos.

Na página de "Integridade de serviço", a Amazon também cita "taxas de erro significativas" no DynamoDB, sistema de banco de dados criado pela empresa para aplicações que exigem alta velocidade e estabilidade.

Ele consegue processar grandes volumes de dados e muitas requisições por segundo sem que o usuário precise configurar servidores manualmente.

A mesma página menciona ainda que, além do DynamoDB, mais de 60 produtos da AWS foram afetados, todos localizados na região US-EAST-1 (veja na imagem abaixo). Até as 10h40 desta segunda, 37 serviços da AWS estavam classificados como resolvidos, de acordo com a empresa.

"Podemos confirmar taxas de erro significativas em solicitações feitas ao serviço DynamoDB na região US-EAST-1. O problema também afeta outros serviços da AWS na mesma área. Nossos engenheiros estão trabalhando para mitigar a falha e entender completamente a causa", informou a Amazon por volta das 5h30 (horário de Brasília).

"Ao que tudo indica, uma falha no DynamoDB foi a responsável pela interrupção de alguns sistemas", explica ao g1 Thiago Bordini, diretor de cyber threat intelligence e prevenção a fraudes na BlueDiamond.

"Como essa foi a primeira região criada pela Amazon, em 2006, na Virgínia (EUA), muitas empresas que usam a nuvem da companhia desde então ainda mantêm seus serviços hospedados lá, o que explica o impacto global", diz Thiago Ayub, diretor de tecnologia da Sage Networks.

A empresa tem atualmente datacenters em 37 locais do mundo, incluindo um em São Paulo, o único da big tech no Brasil. A maioria está na América do Norte, Europa e Ásia.

Segundo Thiago Ayub, incidentes desse tipo já ocorreram outras vezes e "mesmo as grandes empresas parecem não aprender com essas reincidências". "Por serem muito espaçados, técnicos e gestores acabam esquecendo do risco e deixam de adotar medidas de backup e redundância para evitar o mesmo problema no futuro", completa.

Empresas afetadas

Segundo a agência Reuters, o site Downdetector, que monitora instabilidades em sites e aplicativos no mundo todo, mais de 4 milhões de usuários relataram problemas por causa do incidente. Veja alguns dos serviços impactados:

 

Prime Video

Perplexity

Fortnite

HBO

Mercado Livre

Mercado Pago

Signal

Roku

Roblox

Perplexity

Lyft

Clash Royale

Clash of Clans

Coinbase

Robinhood

 

Há 1 hora CAE analisa Pronampe para cooperativas e reconhecimento de professores de creche
