Região

Brigada Militar recupera veículo furtado e prende argentino em Bom Progresso

Polícia

20/10/2025 14h43
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

Durante a execução da Operação Cerco Fechado, a guarnição do 7º Batalhão de Polícia Militar recebeu informações do setor de inteligência sobre um veículo VW Gol vermelho, com ocorrência de furto registrada na cidade de Guaporé, que estaria se deslocando em direção à área de fronteira.

Durante patrulhamento pela BR-468, os policiais visualizaram o automóvel trafegando em sentido contrário e iniciaram o acompanhamento, dando ordem de parada com sinais luminosos. A abordagem ocorreu no trevo de acesso secundário ao município de Bom Progresso, nas proximidades do ETEC.

O condutor, de nacionalidade argentina, foi preso em flagrante, submetido a exame médico e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com o veículo recuperado.

A ação integra as atividades da Operação Cerco Fechado, que tem como objetivo combater crimes transfronteiriços e reforçar a segurança pública na região.

Comunicação Social 7°BPM

