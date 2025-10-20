WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Niederle
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
Fitness
Sicredi
Sala
Senado Federal

Davi aplaude decisão do Ibama de liberar pesquisa da petróleo na Margem Equatorial

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, divulgou nota à imprensa, nesta segunda-feira (20), na qual elogia o Ibama pela autorização...

20/10/2025 16h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, divulgou nota à imprensa, nesta segunda-feira (20), na qual elogia o Ibama pela autorização de pesquisa da Petrobras na Margem Equatorial para possível exploração de petróleo e gás na região. A chamada Margem Equatorial é uma faixa marítima que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte e é considerada uma das últimas grandes fronteiras de exploração do mundo.

O Ibama emitiu licença de operação que autoriza a perfuração marítima do poço Morpho, no bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas, para pesquisa de recursos pretrolíferos na área.

Nota à Imprensa

Recebo com grande entusiasmo a autorização do Ibama para a pesquisa exploratória Margem Equatorial. Essa decisão marca um passo histórico para o desenvolvimento do Brasil, em especial para o meu estado, o Amapá, e para toda a região Norte.

Trata-se de uma conquista que consagra a boa técnica, o diálogo e a responsabilidade, valores que sempre defendi ao longo dessa caminhada. O Brasil tem condições de explorar suas riquezas naturais de forma responsável, com segurança e transparência. A autorização do Ibama reafirma que é possível conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, garantindo que os benefícios dessa atividade cheguem às populações locais e fortaleçam a soberania energética nacional.

Meus agradecimentos ao presidente Lula, à Petrobras, ao Ibama, às lideranças políticas do Amapá, em especial ao governador Clécio Luis, e a todos que contribuíram para que esse avanço se tornasse realidade.

Davi Alcolumbre

Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, e a depoente desta segunda-feira, Tonia Andrea Inocentini Galletino - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Gaspar: parentes de assessora do Sindnapi teriam recebido R$ 20 milhões do sindicato
Marcio Bittar apresentou voto favorável ao PL 2.169/2019, de Flavio Bolsonaro - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CDH vota aumento do prazo máximo de internação em medida socioeducativa
O senador Sérgio Petecão é presidente da comissão mista - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Comissão da MP que suspende taxa de taxímetro por 5 anos se reúne na quarta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
15°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima:
15°

Sensação

2.06 km/h

Vento

76%

Umidade

Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
Império
Fitness
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Sala
Seco
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Império
Sicredi
Agro Niederle
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Meganet
Império
Seco
Ponto Grill
Tarzan
Mercado Balestrin
Fitness
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 2 horas Gaspar: parentes de assessora do Sindnapi teriam recebido R$ 20 milhões do sindicato
Há 2 horas STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão
Há 2 horas Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para 20 municípios
Há 3 horas Programa de reforma permite “qualquer tipo de melhoria”, diz ministro
Há 3 horas Comissão aprova destinar para reforma agrária imóvel apreendido do tráfico
Sala
Raffaelli
Unimed
Tarzan
Seco
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Sicoob
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 7 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 1 dia Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
APPATA
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Seco
Seu Manoel
Ipiranga
Fitness
Unimed
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicoob
Mecânica Jaime
Seco
Agro Niederle
Tarzan
Fitness
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Sala
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Meganet
Império
Raffaelli
Mercado do povo
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados