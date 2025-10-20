WhatsApp

Comissão vota nesta quarta-feira medida provisória que extingue cobrança por vistoria de taxímetros

Verificação dos taxímetros continua obrigatória, mas será feita de graça pelo Inmetro

20/10/2025 17h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Fernando Frazão/Agência Brasil
Fernando Frazão/Agência Brasil

A comissão mista que analisa a Medida Provisória 1305/25 reúne-se nesta quarta-feira (22) para votar o relatório do deputado José Nelto (União-GO). A MP extingue a cobrança da taxa de verificação de taxímetros, que era obrigatória tanto na compra do equipamento quanto nas revisões periódicas.

O encontro está marcado para as 14 horas, na ala Nilo Coelho, plenário 2, no Senado.

Verificação obrigatória
A verificação dos taxímetros permanece como uma exigência legal para municípios acima de 50 mil habitantes ( Lei 12.468/11 ) e deve ser feita pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) – mas agora sem custo para os motoristas.

Além de eliminar a taxa de R$ 52 por verificação, a MP altera o intervalo das inspeções periódicas, que era de um ano e passa a ser de dois anos. A verificação inicial continua sendo de responsabilidade do fabricante ou importador, e as subsequentes, do proprietário do veículo.

VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão aprova destinar para reforma agrária imóvel apreendido do tráfico
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para proteger dados de produtores rurais
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que transforma guardas municipais em polícia municipal
