Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas

A Administração Municipal de Miraguaí iniciou na segunda-feira, 20, os serviços de terraplanagem em duas ruas da cidade que serão preparadas para receber asfaltamento.

As intervenções estão sendo realizadas nas ruas Mizilaw Grutka e D. Pedro, e foram acompanhadas pelo prefeito Leonir Hartk (Neco), pelo vice-prefeito Ricardo Fink e pelo servidor público e vereador Marco Macali.

Segundo o vice-prefeito Ricardo Fink, a terraplanagem tem como objetivo nivelar o terreno e preparar a base para a aplicação da camada asfáltica. “É uma etapa fundamental para garantir a durabilidade e a qualidade do asfalto”, destacou.

O prefeito Neco ressaltou que a obra busca melhorar a mobilidade urbana, a segurança e a qualidade de vida dos moradores. “Essas melhorias vão eliminar problemas antigos, como buracos, lama e poeira”, afirmou.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7