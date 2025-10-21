WhatsApp

Região

Unimed Noroeste/RS celebra 54 anos neste dia 20 de outubro

Saúde

21/10/2025 08h10
Por: Júlio Santos
Imagens ilustram o compromisso da Unimed Noroeste/RS com a saúde com a vida

Uma história marcada pela força da cooperação, paixão pela Medicina e pelo compromisso com a vida. É assim que a Unimed Noroeste/RS chega nesta segunda-feira, 20, aos seus 54 anos de presença em Ijuí e região. Fundada em 20 de outubro de 1971, tem um legado que agrega pioneirismo, inovação e experiência dedicados ao bem mais precioso: a vida. Além de referência macrorregional pelo qualificado quadro de médicos cooperados e pela rede própria de atendimento, com ênfase ao Hospital Unimed Noroeste/RS e ao Espaço Viver Bem, a cooperativa destaca-se por sua atuação em prol de mais qualidade de vida a trabalhadores e produtividade para empresas através de seu serviço de Medicina Ocupacional.

História - A Unimed Noroeste/RS, com Sede em Ijuí, é a segunda cooperativa médica do Rio Grande do Sul e uma das primeiras do País, fundada quando o modelo cooperativista ainda dava seus primeiros passos no País e começava a se difundir. O movimento para a criação da cooperativa envolveu cerca de 30 médicos. Foi, inicialmente, denominada Unimed Ijuí, assumindo nova nomenclatura em 2009, reforçando sua atuação em 52 municípios das regiões Noroeste, Celeiro e Médio Alto Uruguai. Atualmente, o quadro associativo é composto por mais de 430 médicos cooperados. A cooperativa conta com cerca de 900 funcionários.

Nossa história nasceu da visão de quem coopera e se dedica a sua vocação, que são nossos médicos cooperados. No nosso dia a dia, temos também nossos colaboradores, que se dedicam com muito zelo e cuidado a quem confia a saúde a nossa marca, nossos clientes. Então, só temos a comemorar por esta brilhante história, que já ultrapassa cinco décadas e, cada vez mais, avançarmos para seguir com muita qualidade em nossas entregas”, comemora o presidente do Conselho de Administração, Volnei Santos Malheiros.

Hospital Unimed - Além da operadora de planos de saúde, a cooperativa é reconhecida por seu Hospital Unimed Noroeste/RS, em Ijuí, que se destaca em diferentes áreas da assistência, com ênfase para: Centros Cirúrgico e Obstétrico, UTIs Adulto e Neonatal, Centro de Oncologia, além de áreas de apoio como o Laboratório de Análises Clínicas (com unidades também em Frederico Westphalen e Panambi) e o Centro de Diagnóstico por Imagem.

Outros serviços – Através de qualificado Departamento de Medicina e Saúde Ocupacional, a Unimed Noroeste/RS oferece serviços especializados para empresas em âmbito nacional. Disponibiliza atendimento multiprofissional ao trabalhador em um só lugar, facilitando o encaminhamento de demandas, como consulta com Médico do Trabalho e exames admissional, periódico, demissional, toxicológico, audiometria, entre outros, além de atendimento psicossocial.

Já no Espaço Viver Bem, concentram-se diferentes serviços ambulatoriais de promoção à saúde e prevenção de doenças, para diferentes públicos (crianças, adultos e idosos). Destacam-se atendimento médico (clínicos), de Enfermagem e de Psicologia, grupos de apoio e ações educativas, além de Espaço Terapêutico voltado a crianças que necessitam de atendimento especializado no desenvolvimento.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)

 

