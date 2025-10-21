WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Unimed
Sicoob
APPATA
Seco
Niederle
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Raffaelli
Tarzan
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Folha Popular
Câmara

Motta anuncia votação de urgência do projeto da bagagem de mão e de propostas de segurança pública

A votação da urgência foi confirmada pelo presidente da Câmara em suas redes sociais

21/10/2025 08h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, em suas redes sociais, que o Plenário vai votar o pedido de urgência para o Projeto de Lei (PL) 5041/25, que proíbe a cobrança de bagagem de mão em voos comerciais.

A proposta, do deputado Da Vitoria (PP-ES), determina que as companhias aéreas não poderão restringir o transporte gratuito de bagagem de mão.

Motta também informou que vai incluir na pauta projetos relacionados à segurança pública, como o que aumenta a pena para homicídio de agentes públicos (PL 4176/25) e o que dificulta o retorno de criminosos reincidentes às ruas ( PL 226/24 ).

"As matérias de combate à violência foram consenso entre os secretários de Segurança do Brasil, que trouxeram essas demandas", afirmou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Projeto garante flexibilidade no trabalho a pais de crianças neurodiversas
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Projeto prevê uso de câmera corporal em vez de tornozeleira para monitorar condenados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Cancelado debate com o ministro da Justiça
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima:
20°

Sensação

3.86 km/h

Vento

49%

Umidade

APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seco
Meganet
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Império
Agro Niederle
Tarzan
Mecânica Jaime
Raffaelli
Lazzaretti
Unimed
Sala
Sicoob
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Tarzan
Sicredi
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Seu Manoel
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Lazzaretti
Seu Manoel
Fitness
Império
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seco
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Raffaelli
Tarzan
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Últimas notícias
Há 48 minutos Estado implementa modalidade Pix para pagamento de solicitações no Sistema Online de Licenciamento Ambiental
Há 48 minutos Projeto garante flexibilidade no trabalho a pais de crianças neurodiversas
Há 48 minutos SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população
Há 1 hora Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori
Há 1 hora Hospital universitário do Amapá deve ter nome de Dr. Papaléo Paes, aprova CE
Lazzaretti
Sala
Unimed
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Império
Ponto Grill
Seco
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
3
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 7 dias Comissão aprova projeto que fortalece proteção de empregados estáveis
F&J Santos
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
Seco
Sala
APPATA
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mercado do povo
Fitness
Meganet
F&J Santos
Império
Agro Niederle
Ponto Grill
Raffaelli
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados