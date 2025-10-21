WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Rádio Municipal
Raffaelli
Folha Popular
Niederle
Meganet
Sicredi
Seco
Tarzan
Ipiranga
Unimed
Sala
F&J Santos
Império
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Hospital Santo Antonio
Fitness
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Senado Federal

CSP aprova idade máxima de 35 anos para novos bombeiros e PMs

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (21) projeto que estabelece a idade máxima de 35 anos para ingresso nas polícias mi...

21/10/2025 14h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Jorge Seif apresentou relatório favorável ao PL 1.469/2020, que vai à CCJ - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Jorge Seif apresentou relatório favorável ao PL 1.469/2020, que vai à CCJ - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (21) projeto que estabelece a idade máxima de 35 anos para ingresso nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares. Para cargos militares de saúde, como oficiais médicos, o máximo será 40 anos. O texto, que altera a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares , vai à análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O PL 1.469/2020 , da Câmara dos Deputados, recebeu apoio do relator, o senador Jorge Seif (PL-SC). Pelo texto aprovado, o momento a ser considerado para a idade máxima será o da publicação do edital do concurso público, em vez da data da posse.

— Evita que pessoas sejam eliminadas por completarem a idade-limite durante o andamento do certame, algo que muitas vezes ocorre por atrasos administrativos. O estado demora um, dois, três anos [para nomear os aprovados] — disse Seif.

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) explicou que atualmente cada estado da Federação tem regras diferentes para a idade-limite.

— Essa limitação para cada estado gera uma insegurança jurídica, uma desigualdade muito forte. A gente tem que entender que a expectativa de vida de um brasileiro passou a ser 76 anos de idade — disse, citando dados do IBGE sobre a expectativa de vida em 2023 — disse Contarato.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Omar Aziz relatou o projeto - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Criação de cargos para o STF segue para sanção
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci defende devolução de recussos desviados ao INSS
O senador Flávio Arns leu o relatório do senador Astronauta Marcos Pontes - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CE aprova festival em Manacapuru (AM) como manifestação da cultura nacional
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
23°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
23°

Sensação

2.66 km/h

Vento

50%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
Sicredi
Raffaelli
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
Meganet
Império
Mercado Balestrin
Fitness
Sala
F&J Santos
Seco
Ipiranga
APPATA
Ponto Grill
Mercado do povo
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicoob
Sala
Império
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mercado do povo
Ponto Grill
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
APPATA
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seco
Raffaelli
Meganet
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Império
Unimed
F&J Santos
Seu Manoel
Sicredi
Últimas notícias
Há 32 minutos Governo Eduardo Leite anuncia reforma no Palacinho, sede da Escola de Música da Ospa
Há 32 minutos Criação de cargos para o STF segue para sanção
Há 32 minutos Governo enviará dois projetos de lei alternativos à MP do IOF
Há 32 minutos Izalci defende devolução de recussos desviados ao INSS
Há 32 minutos CE aprova festival em Manacapuru (AM) como manifestação da cultura nacional
Fitness
Império
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Sicredi
Mais lidas
1
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
3
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 4 dias Unimed Noroeste/RS conquista, pela décima vez consecutiva, prêmio Top Ser Humano da ABRH-RS
Ipiranga
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Seu Manoel
Seco
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
Agro Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Tarzan
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Império
Unimed
Seco
Seu Manoel
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
APPATA
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados