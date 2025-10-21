WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Mercado do povo
APPATA
Império
Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Folha Popular
Meganet
Unimed
Tarzan
Câmara

Projeto flexibiliza regras fiscais em casos de calamidade pública

A Câmara dos Deputados está discutindo o assunto

21/10/2025 14h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei Complementar 11/25 permite dispensar algumas exigências fiscais para garantir que medidas de enfrentamento de calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos sejam eficazes. Para viabilizar as ações emergenciais, o governo poderá deixar de arrecadar, temporariamente, parte dos impostos, taxas ou contribuições.

A medida está em análise na Câmara dos Deputados.

A proposta, do deputado Mauricio Marcon (Pode-RS), altera a Lei de Responsabilidade Fiscal .

Segundo o autor, a medida é importante para viabilizar obras de recuperação de áreas afetadas por tragédias, como a ocorrida no Rio Grande do Sul em maio de 2024.

"Sem essa alteração, a concessão de isenções às empresas que realizem obras e que recebam créditos tributários como forma de pagamento fica impossibilitada", sustentou Marcon.

A dispensa valerá durante o período de calamidade reconhecido pelo Congresso Nacional e até o terceiro exercício financeiro subsequente ao seu término

Próximos passos
A proposta será analisada pelas comissões de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em seguida, o texto será analisado pelo Plenário.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Projeto cria medidas contra tarifas abusivas no comércio exterior
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara abre processo seletivo de projetos de exposições artísticas e históricas
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Participação indígena deverá ser destaque na COP30, diz ministra
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
23°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
23°

Sensação

2.66 km/h

Vento

50%

Umidade

Raffaelli
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Seu Manoel
Império
Sala
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Tarzan
Império
Lazzaretti
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Sala
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Mercado do povo
Lazzaretti
Império
Sicredi
Ipiranga
Rádio Municipal
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Últimas notícias
Há 32 minutos Governo Eduardo Leite anuncia reforma no Palacinho, sede da Escola de Música da Ospa
Há 32 minutos Criação de cargos para o STF segue para sanção
Há 32 minutos Governo enviará dois projetos de lei alternativos à MP do IOF
Há 32 minutos Izalci defende devolução de recussos desviados ao INSS
Há 32 minutos CE aprova festival em Manacapuru (AM) como manifestação da cultura nacional
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
Seco
Agro Niederle
Sicredi
Seu Manoel
Fitness
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
3
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 4 dias Unimed Noroeste/RS conquista, pela décima vez consecutiva, prêmio Top Ser Humano da ABRH-RS
Ipiranga
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
Fitness
Unimed
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Raffaelli
Império
Seu Manoel
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Seco
Unimed
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Seu Manoel
Agro Niederle
Seco
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados